Sylvana’s BIJ1 wil na George Floyd “totalitaire Trump” van “apartheidsstaat VS” voor Internationale Strafhof dagen

Als het aan de leiders van de lokale Amsterdamse partij BIJ1 ligt, moet president Trump zich binnenkort verantwoorden voor zijn daden bij het in Den Haag gevestigde en aan de VN gelieerde Internationale Strafhof. De Verenigde Staten zijn immers een “apartheidsstaat”, vindt de partij van Sylvana Simons, en de dood van George Floyd zou dat nog eens onderstrepen.

Terwijl er in Amsterdam nog een hele hoop dingen misgaan, heeft de frontlinie van de lokale politieke partij BIJ1 echter de bakens verzet naar de internationale politiek. Daarover zegt de door Sylvana Simons geleide beweging dat nú het moment is om de Verenigde Staten een tik op de vingers te verkopen.

De dood van George Floyd door hardhandig politie-optreden toont immers aan hoe in Amerika inmiddels is overgestapt op het “moderne lynchen door de autoriteiten”. Daarom moet de Amerikaanse ambassadeur, Pete Hoekstra, op het matje worden geroepen in Den Haag. Maar ook moet het Internationale Strafhof eens overwegen om Donald Trump aan te klagen, zo filosofeert de partij in een stuk getiteld “I can’t breathe“. Oneerlijk dat leiders van het westen niet vervolgd worden door het VN-instituut, aldus BIJ1:

“Het onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen met totalitaire leiders staat immers haaks op het imago van Nederland als hoeder van het internationale recht. Het in Den Haag gevestigde Strafhof staat erom bekend werk te maken van het vervolgen van gezagsdragers die mensenrechten schenden. Westerse leiders blijven echter nog buiten schot, terwijl wij evenzo de plicht hebben om hen aan te spreken op het geweld tegen hun bevolking.”

De Verenigde Staten zijn namelijk een racistische apartheidsstaat, vindt de beweging van Sylvana Simons:

“De situatie in de Verenigde Staten is uitzonderlijk schrijnend. Het is geen voorvechter van vrijheid en democratie, maar een apartheidsstaat die structureel mensenrechten schendt. Daarom moet het kabinet de ambassadeur van de VS op het matje roepen. Als het kabinet dat verzaakt, zwijgend toekijkt en dus toestemt, is voor de Nederlandse burger schrijnend duidelijk hoe ons voorland eruitziet.”

Straffe teksten. Maar of ze in de Verenigde Staten onder de indruk zijn van de teksten van een partij uit Amsterdam met maar één raadszetel, valt echter te betwijfelen.