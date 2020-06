Thierry Baudet: ‘De Green Deal van Timmermans is gewoon geld wegpissen!’

De Green Deal van Frans Timmermans komt in feite neer op gewoon geld “wegpissen,” dat zegt FVD-voorman Thierry Baudet in een interview met Ongehoord Nederland vandaag. Hij vergelijkt het plan van Timmermans om €1000 miljard uit te geven om het klimaat te redden met de ‘broken window fallacy‘, en vindt het spenderen van dat astronomische bedrag ronduit onverantwoord.

De coronacrisis is nog dagelijks bezig om slachtoffers te maken – zowel in medisch als economisch opzicht. Maar dat weerhoudt de Europese Unie onder aanvoering van Frans Timmermans er niet van om de klimaatplannen gewoon in volle vaart door te duwen bij de 28 lidstaten, waaronder Nederland. Het is een pakket van peperdure maatregelen – die tezamen wel zo’n €1000 miljard moeten kosten. Het hele pakket heeft de naam ‘Green deal’ gekregen.

Voor de camera’s van Ongehoord Nederland legt Forum voor Democratie-fractievoorzitter Thierry Baudet uit waarom hij dat ‘groene’ plan “onzin” vindt. De oppositiepoliticus vergelijkt het plan van Timmermans met de ‘broken window fallacy‘: een drogredenatie die aan de hand van moedwillig kapotgemaakte ramen uitlegt dat je de economie niet kan stimuleren door opzettelijk schade aan te richten. Zo is het ook met Timmermans’ Green Deal, vindt Baudet. Als het ergens op neerkomt, dan is het wel op “geld wegpissen”.

Ook pakt de Forum-leider de massa-immigratie en de Europese immigratie aan, die hij later in het interview in één adem noemt met de klimaatambities van Frans Timmermans. Hij zegt: “Ze vernietigen Nederland. Ze vernietigen onze economie, ze vernietigen onze cultuur, vernietigen onze samenleving, vernietigen ons ondernemerschap.” Baudet: “En de gevestigde macht, van links tot rechts, doet daaraan mee.”