Thierry Baudet na Halsema-gate: ‘In Amsterdam is iedereen gelijk, maar GroenLinks-kartel iets gelijker. Aftreden!’

FVD-voorman Thierry Baudet is van mening dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zo snel mogelijk moet aftreden. Hij hekelt de “deugtunnelvisie” van de GroenLinks-burgermoeder en vindt dat ze het veld moet ruimen.

Als het aan Thierry Baudet van Forum voor Democratie ligt, maakt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) zo spoedig mogelijk bekend dat ze haar functie neerlegt. Ze moet “aftreden,” schrijft het Kamerlid in een tweet.

Baudet toont nogmaals een foto van de inmiddels welbekende wantoestanden op de Dam gisteren, waar ruim vijfduizend mensen een statement tegen racisme wilden maken naar aanleiding van de dood van George Floyd in Amerika. Met demonstreren an sich is niks mis, vindt Thierry Baudet: “FVD steunt demonstratierecht.”

Maar waar het de rechtse politicus om gaat is de Januskop die Femke Halsema heeft laten zien door horeca-ondernemers wél het vel over de oren te trekken als ze de coronamaatregelen niet handhaafden, om vervolgens een meute boze radicaal-linkse actievoerders wél een carte blanche te geven om zich niks van de pandemie aan te trekken. Baudet:

“In haar deugtunnelvisie liet Halsema dit gebeuren. […] Afgelopen 9 weken dwong Halsema winkeleigenaren wél om te sluiten op straffe van torenhoge boetes. In Republiek Amsterdam is iedereen gelijk, maar GroenLinks-kartel is iets gelijker.”

Ook Baudets fractiegenoot Theo Hiddema had geen goed woord over voor de beslissingen van de voormalige GroenLinks-leider. Hij stelde:

“Deze demo is voor haar te belangrijk om haar ijdel vertoon van diepe betrokkenheid eens niet te etaleren. Wat doet haar dan nog het eenzame lot van een zorgpatient.”

De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie heeft al aangekondigd zo snel mogelijk een motie van wantrouwen tegen burgemeester Halsema te zullen indienen.