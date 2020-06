Tot ziens, hè! Robot Jetten gaat in standbye-modus: doet geen gooi naar D66-leiderschap, en steunt Sigrid Kaag

Er komt een einde aan het partijleiderschap van D66-fractievoorzitter Rob Jetten. Dat maakte de Gelderse politicus vanochtend zelf bekend in een video op Twitter. De man die het stokje overnam van Alexander Pechtold gaat zich vierkant achter Sigrid Kaag opstellen, zo vertelt hij. Ze is simpelweg “een betere kandidaat”, stelt de man die beroemd werd vanwege z’n houterige en welhaast voorgeprogrammeerde media-optredens.

Dit weekend heeft @SigridKaag zich gekandideerd voor het lijsttrekkerschap van D66. Ik steun haar kandidatuur met heel m’n hart. Zelf zal ik me dus niet kandideren. Maar ik ga met veel plezier door in de politiek. Uiteraard! Lees meer:https://t.co/IZhOvaJMgU pic.twitter.com/abIS67Ik84 — Rob Jetten (@RobJetten) June 23, 2020

De lijsttrekkersverkiezing bij D66 lijkt alweer voorbij, voordat-ie goed en wel begonnen is. Rob Jetten zal geen kandidaat zijn in die strijd, zo maakte hij vanochtend bekend via een video op zijn Twitter-account. Alhoewel vrienden en familie hem aanmoedigden om zich te melden bij de startlijn, ziet hij er zelf vanaf. Ook Jetten blijkt bevangen door de sociaal-liberale verliefdheid op de voormalige VN-diplomate en getrouwe van de overleden Palestijnse leider Yaser Arafat.

Jetten: “”De enorme ervaring van Sigrid in binnen- en buitenland is precies wat D66 en Nederland nu nodig hebben. Bovendien hebben we met Sigrid een kandidaat-premier voor het Torentje.” Ook schrijft hij: “Ik steun haar kandidatuur met heel m’n hart.”

Maar iedereen die bang is de binaire, androïde verschijning van Jetten te moeten missen kan gerust zijn: de man wiens gedachten uit een hele reeks nulletjes en eentje bestaan, blijft wel gewoon in de politiek. Hij wil een plek op de D66-lijst bij de komende Kamerverkiezingen en gaat nog lang genieten van alle geneugten die het Kamerlidmaatschap te bieden heeft.

Overigens, Jetten mag in Kaag dan wel de ideale kandidaat-premier zien, maar vele naaste medewerkers zien dat absoluut niet zo. Een collega-minister, een topambtenaar op haar ministerie én een coalitie-Kamerlid gaven gisteren alledrie toe dat Kaag helemaal niet zo’n geslaagde minister is en bovendien zelfs hooghartig en gemeen. ‘Robo-Rob’ trekt zich er duidelijk niets van aan en verbindt zijn lot met dat de vrouw onder wiens bezielende leiding D66 nu op 10 zetels in de peilingen staat.