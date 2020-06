Unilever cancelt eigen ‘racistische’ gezichtscrème: ‘Woorden als licht en wit suggereren één schoonheidsideaal!’

Jawel, mensen. Alles is tegenwoordig racisme. Zelfs de naam van gezichtscrèmetjes zijn niet meer veilig. Daarom gaat Unilever nu de naam van een gezichtsmasker genaamd Fair & Lovely aanpassen. Het zou namelijk teveel suggereren dat een zo blank mogelijke huid hebben beter is.

De wereld is nog lang niet klaar met alles volledig in de overdrive racismeproof te maken. We zien het bij Black Lives Matter-standbeeldslopers, die zover doorslaan dat ze nu zelfs mensen die tégen slavernij streden van hun sokkel trekken. Maar behalve actievoerders zijn ook bedrijven bezig om te zorgen dat ze dankzij hun handelswaar niet voor racistische witte overheersers worden uitgemaakt. Netflix en de BBC verwijderden wereldvermaarde comedy’s van hun streamingdiensten.

En Unilever gaat nu dus de naam van een gezichtscrèmetje aanpassen. Want de benaming Fair & Lovely zou heus suggereren dat iedereen met een donkere huidskleur minder mooi is. En dus moet het op de schop, en snel een beetje, voordat Black Lives Matter ook bedrijfsfilialen van Unilever van een bezoekje voorziet. Zo gezegd, zo gedaan:

“We erkennen dat woorden als ‘licht’ en ‘wit’ suggereren dat er één schoonheidsideaal is en dat is niet goed”, zegt Unilever nu. “We hebben al reclames en verpakkingen aangepast en nu gaan we ook de merknaam aanpassen. We beseffen dat er oude reclames op het internet te vinden zijn. Deze stroken niet met de huidige waarden van het merk.”

En zeg nu zelf: de wereld is hier een heel stuk minder racistisch van geworden, of niet soms? Hier knappen we met z’n allen echt flínk van op, zeg!