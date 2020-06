Video! Aanpakken: DENK’er Azarkan in de pan gehakt om etnische profilering van andere Kamerleden

Gisteren heeft DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan een gevoelige nederlaag geleden in de Tweede Kamer. Hij maakte zich boos om etnische profilering van de Belastingdienst, maar werd daarvoor fel aangepakt. Het was namelijk hypocriet: als er één partij in het parlement aan etnisch profileren heeft gedaan, was het DENK wel. Pieter Omtzigt (CDA), Renske Leijten (SP) en Henk Nijboer (PvdA) maakten daarom gehakt van Azarkan.

De Tweede Kamer discussieerde gisteren weer eens over één van de grootste overheidschandalen van de afgelopen decennia: dat de Belastingdienst etnisch geprofileerd heeft, en daardoor duizenden ouders op onrechtmatige wijze gedupeerd met de kinderopvangtoeslag. Farid Azarkan (DENK) beet het spits af, en dát heeft hij geweten.

Want DENK is namelijk de etnische profileringspartij bij uitstek. Allerlei Kamerleden van allochtone afkomst – of die nu van CDA, VVD, GroenLinks, SP of de PvdA zijn – werden voor de leeuwen gegooid vanwege hun Turkse of Marokkaanse afkomst. Kortom: Farid Azarkan schreeuwt om het hardst als de Belastingdienst iets verkeerd doet, maar vindt kennelijk wel dat z’n eigen partij dat mag doen.

Met name CDA’er Pieter Omtzigt weet wel raad met de hypocriete Azarkan. Maar ook Renske Leijten (SP) en Henk Nijboer (PvdA) maken korte metten met Farid Azarkan. Kijk en hoor die keiharde plof. Welk geluid dat was? Dat was hoe het klinkt als een masker met een noodvaart afvalt.