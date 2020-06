Video! Antifascistische antiracisme-demonstranten lekker bezig: slaan invalide-auto finaal kort en klein

Nog altijd worden de Black Lives Matter-demonstraties gebruikt om uit naam van George Floyd de boel nog even goed te slopen. Zoals in Parijs, waar kennelijk een invalide-auto bomvol white privilege zat en dus moest worden gesloopt.

In Parijs is gisteren een antifascistische betoging in het kader van de Black Lives Matter-beweging volledig uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen nadat de ultralinkse demonstranten zich als volstrekte hooligans gingen gedragen. Ze trokken bloemen uit tuinen en potten, rekenden af met auto’s en zelfs de tegels werden zonder pardon losgerukt uit de stoep. Ook werd een bus toeristen op gewelddadige wijze belaagd.

Maar het meest trieste was nog wel het feit dat de antifascisten kennelijk vonden dat het allemaal de schuld was van een eenzaam geparkeerde invalide-auto op de Rue Fabert. Terwijl de auto in het invalidevak stond en met stickers duidelijk kenbaar was als het vervoermiddel van een mindervalide persoon, werd de rode Smart door figuren met zwarte maskers zonder pardon omvergeduwd en vervolgens als een soort trofee door de Parijse straten geduwd.

Volgens journalist Yazid Bouziar, die alle afgrijselijke taferelen vastlegde kostte het de politie aanzienlijke moeite om de extreemlinkse agressievelingen te verdrijven: de wind joeg het traangas terug naar de wetshandhavers in plaats van naar de slopers van Parijs.

De ravage die gisterenmiddag moest worden opgeruimd, was daarom ook groot.

« La fonctionnelle » le service de nettoyage d’après-manifestation de la ville de Paris intervient pour nettoyer les dégâts de cet après-midi.#manifestation #ManifHopitalPublic #BlackBloc #soignant pic.twitter.com/T0W9jxU5KY — Yazid Bouziar (@ybouziar) June 16, 2020