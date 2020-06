Video! Geert Wilders: ‘Ik ben het spuugzat – u bent geen racist, maar gewoon een goede trotse Nederlander!’

PVV-leider Geert Wilders is helemaal klaar met de centrale these van de Black Lives Matter-demonstranten die in navolging van hun Amerikaanse zusterorganisatie ook in Nederland flink veel kabaal maken over het systemische racisme dat hier zo heersen. De Nederlander is zeker geen racist, vindt Wilders.

Op social media heeft PVV-leider Geert Wilders een offficiële videoreactie gegeven op de Black Lives Matter-rellen die Nederland nu al zo’n twee weken in hun greep houden. De oppositieleider heeft genoeg gezien: “Ik ben het spuugzat,” schrijft hij: “Nederland is géén racistisch land!”

In het filmpje legt Wilders uit hoe dat zit. Ten eerste keurt hij het “beoordelen van mensen op basis van hun huidskleur” af: “Voor ons, als PVV, maakt het helemaal niet uit welke kleur je hebt.” Maar wat de partij wel uitmaakt, is dat “de zelfhaat van de elite” dit land kennelijk naar z’n grootje aan het helpen is. De PVV’er somt wat punten op: de massa-immigratie, de multiculturele samenleving en natuurlijk de “discriminerende islam”. Ze zijn ons allemaal “door de strot geduwd” en kunnen niet van commentaar voorzien worden door burgers, aldus de analyse van Wilders.

En daarover kunnen autochtone Nederlanders niets meer zeggen, zonder te worden uitgescholden voor racist of discriminatie in de schoenen geschoven te krijgen. Dat is de schuld van lui als rapper Akwasi, maar ook van “onze politieke leiders,” vindt de leider van de tweede partij van Nederland: “Ze steunen u niet. Ze huilen mee met de wolven in het bos.”

Wie over dat alles gefrustreerd is vindt een luisterend oor bij de PVV, zegt Wilders: “Dan begrijp ik u heel goed. En dan bent u geen racist. Dan discrimineert u ook niet. Dan bent u gewoon een hele goede trotse Nederlander. Die opkomt voor zichzelf, zijn eigen cultuur, zijn land en zijn identiteit. En dat is, beste mensen, volstrekt terecht. Want dit is uw land.”

Met zijn pleidooi heeft Wilders in ieder geval al één medestander gewonnen, en dat is Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Hij prijst het filmpje van zijn PVV-collega aan: “Goed gezegd, Geert”, aldus Baudet: “Helemaal mee eens.“