Video! Geert Wilders pakt “totalitaire” corona-spoedwet aan: “Gooi die wet de prullenbak in!”

PVV-leider Geert Wilders heeft gisteren fel uitgehaald naar de coronaspoedwet die het kabinet nog voor 1 juli door de Tweede en Eerste Kamer wil jassen. Net zoals de meeste andere oppositiepolitici is ook de geblondeerde Limburger een felle tegenstander van de wet: “Bezint eer ge begint, doe het niet! Gooi die wet de prullenbak in.”

Tegenover Ongehoord Nederland is PVV-leider Geert Wilders gisteren fel uitgevallen over de spoedwet die het kabinet wil invoeren om het coronavirus te bestrijden. Hij vindt dat de wet “totale onzin” is. Niet alleen omdat het de anderhalvemetersamenleving tot een wettelijke verplicht promoveert, zelfs buiten – waar dat doorgaans niet noodzakelijk is.

Daarnaast krijgt het kabinet veel te “grote bevoegdheden” en wordt de Tweede Kamer “buitenspel” gezet. “De Kamer heeft het nakijken,” stelt hij. Het is een “totalitaire wet.”

En behalve inhoudelijke gronden moet het kabinet dit ook op electorale gronden afwijzen, aldus de PVV-leider. “Mensen lusten die wet niet,” zegt Wilders met een verwijzing naar de Tweede Kamerverkiezingen van over negen maanden, en belooft dat “de kiezer een flinke tik gaat uitdelen” als het kabinet de coronaspoedwet doorzet.

Dus: “Bezint eer ge begint, doe het niet! Gooi die wet de prullenbak in.”

SGP-leider Kees van der Staaij geeft ook kort aan waarom hij evenals Wilders tegen is: “Het duurt te lang, teveel bevoegdheden bij de minister, en te weinig ruimte voor de Kamer.”

Namens de SP is ook Ronald van Raak resoluut in zijn afwijzing van de wet: “Ja, dat gaan we gewoon niet doen.”