Video! Hans Teeuwen staat vierkant achter Johan Derksen: ‘Anti-racisme is een religie, en Derksen is de ketter!’

In een nieuwe video op zijn Facebook-pagina heeft de laatste niet-politiekcorrecte komiek van Nederland – Hans Teeuwen – uitgehaald naar Akwasi en iedereen die over Johan Derksen heenviel de afgelopen tijd. De cabaretier legt uit hoe het zit, en laat weinig heel van Akwasi, Black Lives Matter en de Derksen-boycotters.

Terwijl de meeste cabaretiers zich tegenwoordig hebben aangesloten bij de verstikkende linkse NPO-cultuur, blijft Hans Teeuwen zijn eigen man en buigt hij niet voor de politiek-correcte wind die er door Hilversum waait. In een nieuwe video die hij opnam in zijn eigen slaapkamer laat de artiest deze week weten wat hij vindt van de hele rel rondom Akwasi en Johan Derksen.

Allereerst maakt Teeuwen zijn excuses omdat hij zich pas zo laat realiseerde dat er “niets, maar dan ook helemaal niets” mis was met de grap over Zwarte Piet en Akwasi. En waarom niet? Omdat Akwasi zelfs “out of the blue” Zwarte Piet is gaan betrekken in een demonstratie die eigenlijk bedoeld was om politiegeweld tegen zwarte mensen aan te kaarten.

Ook Black Lives Matter krijgt er stevig van langs. Volgens Teeuwen is het “een extreem-linkse, communistische organisatie. Dat moeten we wel even weten. Communisme, ja, dat leidt toch vaak tot hongersnood, tot gigantische armoede, tot goelags, genocide, maar goed: daar gaat het eventjes niet om.”

De grappenmaker leidt zijn video uit door te stellen dat anti-racisme inmiddels tot ware godsdienst verheven is. Met ‘white guilt‘ als erfzonde, een beeldenstorm en nu ook ketters die hun “rug recht houden”, zoals Johan Derksen. Teeuwen gaat hem steunen door wat vaker naar Veronica Inside te kijken, stelt hij. Al weet hij niet of het elke week gaat lukken. Want hè: hij blijft natuurlijk ook zelf een dwarse geest.