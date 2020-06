Video! Hoofdpiet/zeurpiet Erik van Muiswinkel: kritiek op Akwasi? Dan ben je een fascist!

Voormalig hoofdpiet en tegenwoordig gesjeesde cabaretier, Erik van Muiswinkel, zat gisteren bij M om zijn makker Akwasi een hart onder de riem te steken. Hij vindt dat kritiek leveren op de agressieve taal van de rapper door “de fascisten” wordt gedaan. “Je moet gewoon luisteren,” vindt Van Muiswinkel. En dat is Zwarte Piet afschaffen.

Gisteravond bij NPO-talkshow M heeft de voormalige cabaretier Erik van Muiswinkel een lans gebroken voor rapper Akwasi, die op de Dam in Amsterdam stond te gillen dat Zwarte Pieten in het gezicht moeten worden getrapt. En dat hij daar kritiek op krijgt, is werkelijk waar “absurd”, zo stelt de man die in menig VARA-programma schitterde met een keur aan typetjes.

Alhoewel de teksten van de rapper daadwerkelijk een geloofwaardige aanleiding gaven om te denken dat er geweld zou worden gebruikt, moet je het vooral niet zo opvatten, meent Van Muiswinkel.

Verder is de Zwarte Pieten-discussie gewoon afgelopen, meent de NPO-man – die zelf in een grijs verleden zélf nog bijna twee volle decennia de Hoofdpiet gespeeld heeft. Hij gebruikt een aantal keer het woordje ‘moeten’ om aan te geven dat wat hem betreft de tijd gekomen is de geliefde kindervriend bij het oud vuil te zetten: “Het is niet ingewikkeld, je moet gewoon luisteren en je conclusies trekken en zeggen: einde Zwarte Piet.”

Nou jongens, dan weet je het wel. Als Erik van Muiswinkel het beveelt, springen we meteen allemaal in het gelid!