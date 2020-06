Video! Jesse Klaver springt in de bres voor Femke Halsema: ‘Wilders’ kritiek betekent dat hij racisme ontkent!’

Jesse Klaver komt de nu van alle kanten aangevallen Amsterdamse burgemeester Femke Halsema tegemoet. Criticasters van de voormalige GroenLinks-leider, zoals PVV-voorman Geert Wilders, worden gewoon verweten racisme te ontkennen. Dat gebeurde vanmiddag in de Tweede Kamer.

Bij Wilders gaat het rondom de demonstratie in Amsterdam helemaal niet om de volksgezondheid, hij grijpt dit aan om weer eens duidelijk te maken dat mensen hun stem niet mogen gebruiken om op te komen tegen racisme dat er in Nederland is.#coronadebat pic.twitter.com/7aWpmXjSRC — Jesse Klaver (@jesseklaver) June 4, 2020

PVV-leider Geert Wilders was één van de eerste partijleiders van Nederland die openlijk opriep tot het ontslaan van de GroenLinkse burgemeester Femke Halsema, omdat zij een anti-racismedemonstratie in Amsterdam volledig uit de hand had laten lopen. Terwijl ze dondersgoed wist dat er veel te veel mensen zouden afkomen op de manifestatie én de anderhalvemeterregel niet gehandhaafd kon worden liet ze de betoging gewoon doorgaan. Minister Grapperhaus moet haar daarvoor ontslaan, vindt de oppositieleider.

Gelukkig voor Halsema heeft zij in Den Haag ook loyalisten rondlopen. Zoals Jesse Klaver, de huidige GroenLinks-leider. Die mocht vanmiddag doodleuk bij de interruptiemicrofoon jijbakken tegen Wilders, en zijn motieven in twijfel trekken. Wilders geeft helemaal niets om de volksgezondheid van Nederland, aldus Klaver. En hij wil dat we racisme in dit land ontkennen.

Kortom, zo werd stevig geïmpliceerd, Wilders moest z’n grote waffel maar eens houden over Femke Halsema.

Het is een aanval uit het meest cynische politieke communicatieleerboek dat er is. Die dicteert: als een bepaalde politieke boodschap je niet bevalt – namelijk dat Femke Halsema ernstig tekortgeschoten heeft in haar taak – dan hoef je die boodschap niet tegen te spreken. Nee joh! Je moet alleen de boodschapper met de grond gelijkmaken. Dat zou genoeg moeten zijn. En dat is dan ook precies wat Klaver hier poogt, om ‘zijn’ burgemeester uit de wind te kunnen houden.