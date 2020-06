Video! Johan Derksen houdt z’n rug recht en maakt GÉÉN excuses naar de racisme-gillers

Gisteravond zat heel Nederland (of, althans, 1,7 miljoen Nederlanders) aan de buis gekluisterd. Gaat Johan Derksen door de knieën of niet, voor de racismeroepers die vonden dat de voetbalcommentator vorige week toch écht te ver was gegaan door te vragen of we zeker wisten dat een Zwarte Piet tussen de antiracismedemonstranten “niet Akwasi was”? De ontknoping kwam spoedig: neen. Derksen blijft Derksen, en die buigt niet voor de hysterici.

Nadat heel antiracistisch Nederland zich een week lang heeft drukgemaakt om voetbalcommentator Johan Derksen, was gisteren het woord dan eindelijk weer aan de vaste gast van Veronica Inside. Nederland wilde weten of ‘de Snor’ zijn excuses ging aanbieden of niet voor een opmerking van een week eerder – of een Zwarte Piet op een antiracismedemonstratie misschien de rapper Akwasi was, die zichzelf volledig liet gaan door eerder deze maand aan te kondigen om de hulp van Sinterklaas aankomende november op z’n muil te trappen.

Johan Derksen liet er echter geen twijfel over bestaan: nee, hij maakt geen excuses. Dit was misschien een “verkeerde” grap, maar hij had wel slechtere grappen gemaakt, vond hij. Maar de volledige boycotcampagne die op touw kwam, nadat onder anderen een grofgebekte Anouk opriepen tot het “defunden” van Veronica Inside, vind hij volledig overtrokken.

Dit keer zorgde Derksen dus dat niemand hem verkeerd kon verstaan, en stelde zeer scherp: “Ik bied mijn excuses niet aan, ik trek het boetekleed niet aan, en ik ga niet door het stof.” Nou, daar mogen alle racismeroepers het weer mee doen: ze zijn er niet in geslaagd om een tv-icoon een kopje kleiner te maken of te ‘cancellen’, zoals dat nu zo modieus genoemd wordt (want 2020 lol), wegens een flauwe grap.

Laat het een voorbeeld zijn voor ons allemaal: ga geen zelfcensuur plegen omdat een stelletje hysterische hyena’s met een uit de context gerukt knip-en-plakfilmpje social media een bozige anticampagne is gaan voeren. Houd je rug recht!