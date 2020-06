Video! Kees van der Staaij wil Halsema op het matje roepen: ‘Hartig woordje spreken met deze burgemeester!’

Als het aan SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij ligt, moet Femke Halsema binnenkort op strafexpeditie naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De oppositieleider neemt het haar zeer kwalijk dat zij maandag haar taak als burgemeester op de Dam ernstig verzaakt heeft.

Het wordt tijd dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een flinke tik op de vingers krijgt van het kabinet. Dat zegt SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij tegen Ernst Lissauer van Ongehoord Nederland. De gereformeerde politicus is allesbehalve tevreden met de wijze waarop de GroenLinks-politica is omgesprongen met de massale mensenmenigte op de Dam afgelopen maandag.

Minister Grapperhaus heeft al gezegd de burgemeester niet te ontslaan, maar dat vindt Van der Staaij “juridisch te makkelijk”. Hij heeft die bevoegdheid wel degelijk, vindt de SGP’er, en hij laakt de handelswijze van de bewindsman die zijn eigen rol “zo klein mogelijk” probeert te maken. Een teken dat dit alles niet in de haak is, vindt de langzittende parlementariër, want Grapperhaus zal zelf ook wel “nattigheid” voelen.

De Amsterdamse gemeenteraad – gedomineerd door GroenLinks en D66 – moet dit dus niet alleen zelf afhandelen, maar het kabinet moet ook de eigen verantwoordelijkheid pakken door met Halsema “een hartig woordje te spreken.”

Zo, die zit! Van der Staaij is sowieso op dreef met het verbaal tot mootjes hakken van links-progressieve politici en partijen. Onlangs kreeg de SGP’er de vraag wat hij zou doen als hij de leider van D66 werd. Zijn antwoord was even simpel als hilarisch: de partij opheffen, natuurlijk!