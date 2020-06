Video! Maurice de Hond wil GGD-baas Sjaak de Gouw ontslaan wegens corona-falen: ‘Zo onverantwoordelijk bezig!’

Als het aan opiniepeiler Maurice de Hond ligt, moet het GGD-hoofd van Infectieziektebestrijding worden ontslagen, of tenminste voor altijd van de televisie geweerd. Dat zegt de kersverse corona-onderzoeker naar aanleiding van een optreden van de man in de Tweede Kamer enige tijd geleden.

Sjaak de Gouw, portefeuillehouder Infectieziektebestrijding GGD GHOR Nederland en directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden, moet worden ontheven uit zijn functie. Dat is de mening van opiniepeiler Maurice de Hond, die de laatste maanden furore aan het maken is als nieuwbakken corona-expert. De Hond zegt dat in een gesprek op livestreamplatform Periscope.tv met trendwatcher Vincent Everts.

Het optreden dat De Gouw enige tijd geleden in de Tweede Kamer deed was wat de sociale geograaf betreft “zo onverantwoordelijk,” dat het hem zijn baan moest kosten. De Hond ergerde zich namelijk aan de wijze waarop de virusexpert sprak over de wijze waarop het coronavirus zich manifesteert bij jongeren. Zoals bekend lopen mensen onder de vijftig nauwelijks het risico te overlijden aan het virus, maar deed De Gouw het voordoen alsof het wel degelijk heel gevaarlijk was omdat hij bekend was met een jongen van 16 die “op een gruwelijke manier is doodgegaan” aan corona.

“Als ik de baas van hem was, had ik hem ontslagen,” zegt De Hond. “Als je dan naar de grafieken kijkt: er is één iemand onder de 25 aan doodgegaan. En dan ook nog met onderliggend lijden.” Eén enkel persoon vervolgens als argument opvoeren om het coronavirus gevaarlijker te laten lijken dan het is, dan – zo stelt De Hond – moet je nooit meer op televisie komen.