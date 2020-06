Video! Na Akwasi opnieuw agressieve haatzaai-demonstrant op de Dam: “Rot op of ik schop je in je kruis!”

Nog even en we kunnen de Dam in Amsterdam uitroepen tot de geweldoproepshoofdstad van Nederland. Want nadat rapper Akwasi vorige week al verkondigde dat hij aankomend najaar Zwarte Pieten in elkaar gaat trimmen, wil nu een zelfbenoemde Palestijnenvriend ook voorstanders van Israël in hun kruis schoppen.

Gisterenmiddag op de Dam werd weer eens aangetoond dat dit plein in onze hoofdstad wellicht één van de meest pro-agressie plekken in ons hele land is. Als er geen rapper staat op te roepen tot grof geweld tegen kinderfiguren is er wel sprake van antisemitische haatopa’s die dreigen om pro-Israëlactivisten een kopje kleiner te maken.

Michael Jacobs staat in de nabijheid van het Nationale Monument namelijk vaak te demonstreren voor de rechten van Joden in Nederland en Israël, en vaak krijgt hij te maken met geweld, rancune, initimidatie en regelrechte haat. Gisteren overkwam het hem weer eens: een boze ouderen man in een regenjack vond dat Jacobs – een vrij burger op een openbare plek – moest maken dat hij wegkwam, omdat hij voor Israël stond te demonstreren.

Kennelijk was dat laatste tegen het zere been van de snorremans met capuchon, want daarna begon hij met geweld te dreigen. Jacobs moest “oprotten,” en als hij dat niet deed kon hij een “schop in z’n kruis” tegemoet zijn. Uiteindelijk kwam het niet zo ver, en werd de dreigende Israëlhater door de politie gevraagd ergens anders z’n haat te verspreiden. Net goed! Er is inmiddels wel weer genoeg opgeroepen tot geweld op de Dam voor de komende vijftien jaar, denk ik zo.