Video! Sylvana Simons vindt dat Femke Halsema het “juist” deed, en geeft alle schuld gewoon aan de politie

Sylvana Simons, min of meer het boegbeeld van de Black Lives Matter-megamanifestatie afgelopen maandag, wilt van geen kritiek op burgemeester Halsema weten. In haar ogen deed de vrouw met het 1873-speldje het “juist” en was het in werkelijk de politie die geblunderd zou hebben.

“De enige juiste beslissing”, zo typeerde Sylvana Simons gisteren (BIJ1) aan tafel bij de NPO-talkshow M het besluit van Femke Halsema om de coronaverspreidende mega-demo op de Dam – met duizenden aanwezigen – gewoon door te laten gaan. Als de demonstratie was afgelast, uitgesteld of verplaatst had dat tot “calamiteiten” geleid, denkt Sylvana.

In plaats daarvan werd de schuld gegeven aan de politie, die niet goed zou hebben ingeschat hoeveel mensen er op de Dam wilden afkomen. “Ik denk dat daar natuurlijk iets mis is gegaan,” meent het Amsterdamse raadslid. “Vrij naïef,” zo omschrijft Sylvana de wijze waarop de hoeveelheid bezoekers aan de Dam vantevoren is bepaald.

De combinatie van het kapittelen van de politie en het uit de wind houden van Halsema is geen gelukkige. Immers: als burgemeester is Femke Halsema het hoofd van de Amsterdamse politie en daarmee verantwoordelijk voor de inschattingen die de wetsdienders maken. Oók over het aantal verwachte demonstranten op de Dam tijdens een Black Lives Matter-manifestatie.

Dat Sylvana Simons alle ballen op de politie afvuurt is niets nieuws voor de Amsterdamse politica. Eerder deed ze dat ook al toen zich in februari 2019 iets verdrietigs afspeelde. Michael Fudge pleegde ‘suicide by cop’, maar Sylvana zag kans de trieste situatie uit te buiten voor politiek gewin door de politie ongefundeerd van buitensporig geweld te beschuldigen.