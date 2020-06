Video! Sylvana-vervanger pakt blanke BLM-mededemonstranten hard aan: ‘Wij zijn geen experiment! Doe je plicht!’

Op de Black Lives Matter-demonstratie in Almere zijn de blanke actievoerders vanaf het podium hard aangepakt door BIJ1-vertegenwoordiger Daryll Ricardo Landburg. Landbrug verving zijn partijleider Sylvana Simons, en gebruikte die positie om alle niet-zwarte actievoerders een ferme waarschuwing te geven.

Op de Black Lives Matter-manifestatie afgelopen zondag in Almere zijn alle ‘witte’ actievoerders goed aangepakt. Niet door de politie, maar wel door één van de sprekers die de organisatie had geregeld: Daryll Ricardo Landbrug hoort bij Sylvana Simons’ partij BIJ1 en mocht als zodanig het podium bestijgen. Hij verving zijn partijleider die “wegens persoonlijke omstandigheden” niet in Flevoland aanwezig kon zijn.

Landbrug maakte een vuist voor zwarte slachtoffers van politiegeweld, en zwoer dit te zullen aanpakken. Maar behalve buitensporig agressief optreden van de politie, had de BIJ1’er het op nog een groep gemunt: de blanke aanwezigen.

De Sylvana-vervanger trok hun motieven om aanwezig te zijn in twijfel door hun solidariteit met zwarte Nederlanders te duiden als “je claimt hier vandaag nu solidair te zijn met zwarte mensen.” Hij verdacht enkele blanke activisten ervan de hele Black Lives Matter-beweging te zijn als een “experimenteel spelletje” met “onze lichamen”.

Als een soort generaal die z’n troepen aanvoerde beval hij ze aan te tonen dat hun medeleven oprecht is: Landbrug “verwacht” de solidariteit ook buiten het demonstratieveld. Ze moeten zich uitspreken op hun werk en de leraren van hun kinderen “checken” op een “racial bias”. Ook dienen wethouders en wijkagenten ernstig onder de loep te worden genomen.

Voor de aanwezige blanke BLM’ers is dat niet optioneel: “Dat is je plicht,” droeg de BIJ1’er ze op. “Ja, iedereen kan discriminatie ervaren. Maar racisme is next level!”