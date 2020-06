Video! Theo Hiddema maakt gehakt van “ijdele” Femke Halsema: ‘Ze zorgde voor staaltje weergaloze rechtsongelijkheid!’

FVD-Kamerlid Theo Hiddema was vandaag tijdens het coronadebat niet te spreken over de wijze waarop Femke Halsema afgelopen maandag minister Grapperhaus een loer heeft gedraaid, zoals bleek uit vrijgegeven appjes. De ziedende parlementariër sprak over ‘leugens’ en dat de GroenLinks-politica de minister “een loer” zou hebben gedraaid.

Het optreden van Femke Halsema zorgt voor enorme rechtsongelijkheid. Waarom krijgt een horeca-ondernemer een coronaboete, maar staat Halsema te protesteren? Waarom mag Black Lives Matter demonstreren, maar de boeren niet?@THiddema wil dat Halsema uit haar ambt wordt gezet! ⤵️ pic.twitter.com/yGTs6En5b0 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) June 4, 2020

In het coronadebat dat vanmiddag werd gehouden in de plenaire zaal van de Tweede Kamer is FVD-Kamerlid Theo Hiddema flink uitgevallen tegenover de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. De appconversatie tussen de GroenLinks-bestuurder en minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) werd daarin geopenbaard.

Hiddema heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van de apps, en is zeker ook niet te spreken over de handelswijze van Femke Halsema. De enige reden dat zij de minister in dit alles betrekt was om een “fait accompli” te creeëren, aldus Hiddema. Een middel om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven naar Den Haag. De enige reden om contact op te nemen met Grapperhaus was om zich “in te dekken,” stelt de rechterhand van Thierry Baudet.

De advocaat typeert daarom Femke Halsema als een ‘ijdele’ burgemeester die voor een staaltje rechtsongelijkheid zorgt “die zijn weerga niet kent.” Het Kamerlid verwijst dan nog even naar enkele demonstraties die niet door konden gaan wegens de coronamaatregelen, maar de Halsema-demo op de Dam kon door list en bedrog wél plaatsvinden. Al met al dus een gigantische “rotstreek,” vindt Hiddema.