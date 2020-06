Video! Thierry Baudet: ‘Demonstraties van Black Lives Matter zijn beangstigend en bizar!’

In de terugkerende livestream van Forum voor Democratie – het FVD Journaal – heeft FVD-leider Thierry Baudet fel afstand genomen van de Black Lives Matter-demonstraties die sinds een week plaatsvinden in Nederland. Niet uit te leggen met alle coronamaatregelen die nog van kracht zijn, vindt Baudet.

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet vertelt vandaag in het FVD Journaal dat wat hem betreft “de wereld in brand staat.” Dat heeft twee oorzaken: de coronacrisis, en nu ook nog de Black Lives Matter-demonstraties naar aanleiding van de dood van George Floyd. Baudet laat weten erg verbaasd te zijn over de “breuk van de lockdown” die nu plaatsvindt met alle massale protesten en demonstraties tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten.

Baudet:

“Ineens hoeven we niet meer op straat [weg te blijven, red.], althans als je demonstreert tegen wat genoemd wordt “systemisch racisme” – zo noemde Rutte het. Het is echt beangstigend wat er gebeurt, ik vind heel erg bizar. De politie treedt niet op, Halsema treedt niet op Het gaat niet alleen om de besmettingen, het gaat ook om dat heel Nederland bloedt. Alle ondernemers, alle horecabedrijven, alles ligt stil. Iedereen zit in de schulden. Maar dít mag dan ineens wel. Het is stuitende rechtsongelijkheid, het is onbegrijpelijk.”

In het FVD Journaal ontving Thierry Baudet ook enkele experts die hun zegje konden doen over de coronacrisis. Voormalig Rabobank-bestuurder Ralf Dekker gaf aan dat het Nederlandse kabinet het bijzonder slecht gedaan heeft wat betreft crisismanagement. We zitten “in de top 10 van meeste slachtoffers,” vertelde de FVD’er omonwonden, nadat Thierry Baudet de voorzet al had gemaakt en Rutte spottend “de beste crisismanager sinds Julius Caesar” had genoemd. Ook

Ook AMC-internist Sara-Joan Pinto-Sietsma verscheen aan de desk en zij vertelde over een nieuw medicijn dat coronabesmettingen zou moeten tegengaan. Pinto-Sietsma wil er graag proeven mee doen, maar krijgt daar geen financiering voor. In de woorden van Thierry Baudet: “Omdat het RIVM hun eigen tunnelvisie wil doordrukken.”