Video! Thierry Baudet kegelt Halsema en Peter R. de Vries omver: ‘Aftreden! Ze liet dit willens en wetens gebeuren!’

Aan tafel bij de vervangings-Jinek Beau van Erven Dorens heeft Thierry Baudet gisteren nogmaals betoogd dat Femke Halsema dient af te treden. Om dat punt te maken moest de FVD’er wel nog even de draak genaamd Peter R. de Vries verslaan.

Gisteren was Thierry Baudet te gast bij Beau van Erven Dorens in zijn talkshow. Uiteraard kwam ook hét gesprek van de dag op tafel: de kwestie-Halsema. Kan de Amsterdamse burgemeester nog geloofwaardig aanblijven na het corona-/Black Lives Matter-fiasco op de Dam? FVD-leider Baudet vond dat ze haar biezen mocht gaan pakken. Maar dat punt moest hij wel nog even wegslepen voor de poort van de hel. Want (hoe kan het ook anders?!) Peter R. de Vries zat aan tafel, en hij deed z’n uiterste best om de voormalige GroenLinks-leider met hand en tand te verdedigen. Hij kreeg er echter geen woord tussen bij de ontketende Baudet.

Terwijl de voormalige misdaadverslaggever constant poogde om de Forum voor Democratie-fractievoorzitter te onderbreken presenteerde laatstgenoemde zijn argumentatie. “Ik vind echt dat ze moet aftreden,” zo opende Baudet de discussie: “Omdat dit zo’n ongelooflijk hard signaal is. Zo’n ongelijkheid van recht. Er zijn ook andere mensen geweest die wilden demonstreren, de boeren bijvoorbeeld. Ook andere mensen.”

Zij kregen vanwege het coronavirus nul op rekest. Maar niet alleen mensen die willen demonstreren, anderen worden door maatregelen tegen de ziekte ernstig gestoord in hun dagelijkse handelen. Baudet: “Ik noemde al de horeca-ondernemers, maar ook mensen in de cultuursector, politieke partijen… We kunnen helemaal niets!”

Maar De Dam had je best kunnen afzetten met “een paar dranghekken,” vervolgt de politici: “Kan je perfect organiseren.” Dat Halsema dat niet gedaan heeft, neemt Baudet haar dan ook behoorlijk kwalijk. Ze heeft dit willens en wetens laten gebeuren,” stelt hij. “Hoe kan zij nog de burgemeester van alle Amsterdammers zijn? Ik begrijp écht niet hoe dat kan.”