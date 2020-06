Videoland schrapt massaal Zwarte Piet-films wegens niet woke genoeg: “Deze titel is niet meer beschikbaar!”

Na de online platforms van Netflix en de BBC moet ook de Nederlandse tstreamingdienst Videoland geloven aan het antiracistische censuurvirus. Weblog GeenStijl ontdekte dat de videoservice op grote schaal films en tv-series waarin Zwarte Piet figureert aan het verwijderen is van het platform.

Na Little Britain en Gone With the Wind heeft menig Nederlander misschien wel gedacht: gelukkig vindt dit soort herschrijving van de tv-geschiedenis niet plaats bij ons. Nou, think again. Want Videoland, het streamingplatform van RTL, is wel degelijk aan de gang gegaan met het onbeschikbaar maken van series waarin de zogenaamde racistische karikatuur genaamd Zwarte Piet figureert. GeenStijl ging op onderzoek uit en vond dat er radicaal gesneden is in het aanbod van Sint- en Pietcontent.

Er is daardoor nauwelijks iets overbleven na de ‘purge‘ op Videoland:

“As we speak is RTL met een dikke witte stift door de content op Videoland aan het marcheren. Iedere Zwarte Piet, of types die daar op lijken, of acteurs waarvan ze wel zeker weten dat het er een is, worden snoeihard GESCHRAPT van het videoplatform. En dat gaat harder alsdan de standbeelden in Amerika. Wie Sinterklaas zoekt op Videoland vindt nog maar heel weinig Goedheiligmans. De onderzoeksredactie van GeenStijl vond er maar drie (!). Onbekend is welke titels allemaal al gesneuveld zijn, maar de Killing Fields zijn er niets bij. Deze titel is niet meer beschikbaar staat er bij de film De Club van Sinterklaas.”

Nog even, en toekomstige generaties hebben niet alleen geen Zwarte Piet meer, maar hebben dan zelfs geen bewijs meer dat er ooit een Zwarte Piet geweest is. Want Zwarte Piet vervangen door een roetveegpiet is één ding, maar met terugwerkende kracht alle producties schrappen met de donkergekleurde kindervriend erin is een wel aardig geschiedvervalsende tweede.