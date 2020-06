Volgende agressieve haatrapper meldt zich! Ronnie Flex: ‘Als ik een Zwarte Piet zie, trap ik in zijn gezicht!’

Na tuigrapper Akwasi meldt vandaag ook de volgende hiphoppende brok geweld zich om zijn vuisten te laten gelden tegen mensen die verkleed gaan als Zwarte Piet. Ze kunnen verwachten in hun gezicht getrapt te worden door Ronnie Flex. Dat meldt de rapper zelf trots op social media.

Wie dacht dat Nederlandse rappers hun lesje wel hadden geleerd nadat het hele land schande sprak van de tot geweld tegen Zwarte Pieten oproepende Akwasi, komt bedrogen uit. Dit muziekgenre waarin ‘pareltjes’ zoals Rapper Boef en Sevn Alias zich ophouden levert aan de lopende kant bajesklanten en maatschappelijk onaangepasten af.

Vandaag voegt ook Ronnie Flex zich in dat lange rijtje zich misdragende hiphoppers, door gewoon de oproep tot geweld van Akwasi te kopiëren. Op Twitter meldt de popmuzikant – die eigenlijk gewoon Ronell Plasschaert heet – het volgende:

“OP HET MOMENT DAT IK IN NOVEMBER EEN ZP ZIE… TRAP IK IN ZE GEZICHT!!! RT”

Voor de liefhebbers: ZP staat voor Zwarte Piet. En RT voor retweet, want het oproepen tot geweld is pas écht leuk als mensen dan ook je haatberichtje nog even doorsturen naar al hun vriendjes en vriendinnetjes.

Als Ronnie daar logischerwijs commentaar op krijgt, probeert hij terug te krabbelen. Zo zegt hij nog nooit in zijn leven geweld te hebben gebruikt, en dat zijn piepjonge dochter ” Marrokaans/Surinaams/Moluks/Tunesisch” en ook nog eens moslima is. Ook biedt hij een omslachtige vorm van excuses aan: “ik wil niet dat mensen zich buitengesloten of gepest voelen ik haat dat”. Maar de originele tweet heeft Ronnie (bij het schrijven van dit artikel, tenminste) nog niet verwijderd.

Het is niet voor het eerst dat Ronnie Flex dreigt z’n handjes te laten wapperen. In april 2018 veroorzaakte hij een rel door te dreigen een PowNed-verslaggever in elkaar te slaan. Hij schold hem uit voor “kankerracist”, en de manager van de muzikant moest uiteindelijk de boel komen sussen.