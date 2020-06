Was “trap Zwarte Piet” gewoon ordinaire PR-stunt van Akwasi? “Toevallig” start zaterdag voorverkoop concertreeks

Was het hele gebeuren rondom de uitspraak van rapper Akwasi (“trap Zwarte Piet in z’n gezicht”) gewoon niets meer of minder dan een verkoopstunt om extra veel concertkaartjes te kunnen slijten? Morgen gaan kaarten voor de nieuwe theatertour van de muzikant in de verkoop. Dat lijkt allemaal net iets te toevallig.

Toen anderhalve week geleden een uit de kluiten gewassen menigte zich onder het toeziend oog van Femke Halsema begon te verzamelen op de Dam, had vrijwel niemand nog van de rapper Akwasi gehoord. De hiphopartiest kreeg een podium en gebruikte dat meteen om op te roepen tot geweld. Zwarte Piet “gaat naar zijn hoerenmoeder,” schreeuwde hij. En in november gaan we hem “hoogstpersoonlijk in z’n gezicht trappen”.

Lekker dan: Akwasi kreeg een hele bak kritiek over zich heen voor die gewelddadige uitspraken. Maar hij mocht daarna wel mooi aanschuiven voor een publiek van honderdduizenden Nederlanders bij de RTL-talkshow Beau. Ineens wist heel Nederland wie hij was, en dat kan voor een artiest natuurlijk nooit iets slechts zijn.

En daar wordt dan meteen handig gebruik van gemaakt. Gisteren konden we ineens lezen hoe Akwasi en concertorganisator Mojo Concerts proberen om munt te slaan uit dat oproepen tot geweld: de voorverkoop van de theatertour van de rapper gaat namelijk beginnen:

“Met zijn Sankofa tour doet Akwasi Owusu Ansah in juli en augustus een aantal zalen door Nederland aan! ☀️

Tickets voor deze shows met gelimiteerde capaciteit gaan zaterdag om 10.00 uur in de verkoop via de websites van de zalen en akwasi.net”

Akwasi heeft dus vrijwel onmiddellijk enorme profijt van zijn gloednieuwe BN’erschap. Eerst zichzelf met een hoop agressief kabaal tot landelijke bekendheid promoveren, en daarna doodleuk concertkaarten verkopen. Die ophef in de media over het kopschoppen van Zwarte Piet, door hemzelf veroorzaakt, kwam dus precies op het juiste moment voor hem om lekker te cashen.

In dat laatste is de kerel sowieso nogal goed. Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker onthulde gisteren ook dat Akwasi een heuse vastgoedbaron is, en mede-eigenaar is van een vastgoedproject in Weesp met die een waarde heeft van een slordige €6,3 miljoen.