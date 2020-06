Wierd Duk keihard in de aanval tegen nieuw media-racismemeldpunt: “Hou toch op, dat zijn DDR-praktijken!”

Nederland is weer een nieuw meldpunt rijker – het Media Meldpunt Racisme & Discriminatie. Via een manifest willen meer dan 300 ondertekenaars een instantie inrichten die racisme in de Nederlandse mediasector kan gaan bestrijden. Wierd Duk (De Telegraaf) is er mordicus op tegen en vergelijkt het met communistisch beleid uit Oost-Duitsland.

Meer dan 300 mediamakers willen met een nieuw manifest een heus meldpunt oprichten om racisme en discriminatie uit te bannen. Het Media Meldpunt Racisme & Discriminatie, moet het heten. En het moet zeer binnenkort het levenslicht zien. “Er zit wel urgentie achter dus het mag geen maanden duren,” lezen we in een verklaring namens de initiatiefnemers op Nu.nl.

Bij de ondertekenaars een hoop mensen die achter de schermen werken, maar ook enkele opvallende namen zoals oud-Jeugdjournaal-presentatrice Aldith Hunkar en Joop.nl-oprichter Francisco van Jole. Ook voormalig Elsevier-journaliste Nikki Sterkenburg is van de partij. Veel twitteraars verbazen zich daarover, maar de huidige freelancer ziet haar gelijk er juist in bevestigd: “En de eerste mentions stromen alweer binnen omdat ik m’n naam onder dit manifest heb gezet. Laat zien dat zo’n meldpunt hard nodig is.”

Daar denkt Telegraaf-redacteur Wierd Duk echter totaal anders over. Hij vindt dat media zich niet moeten bezighouden met elkaar aan de schandpaal nagelen. Hij valt Sterkenburg dan ook frontaal aan op Twitter, en verwijt haar communistische werkmethodes voor te staan:

“Een ‘meldpunt’ waar je collega’s kunt aangeven die zich ‘schuldig maken aan – bedoeld of onbedoeld – racisme’? Hou toch op, dat zijn DDR-praktijken. Waar heb jij in godsnaam de afslag gemist?”

Sterkenburg reageert daar op door Duk te vragen wat hij dan ziet als oplossing voor racisme en discriminatie in de Nederlandse media, waar de TMG-ster op antwoordt door een reeks van reeds bestaande instanties op te noemen waar al lang aangiftes of meldingen van onoirbare uitsluitingspraktijken gedaan kunnen worden, waaronder vakbonden en de Nationale Ombudsman.

Meldpunt-initiatiefneemster Sterkenburg breekt kort daarna echter de discussie af: “Oké, de mentions komen nu met 20+ tegelijk elke minuut,” zegt ze: “Ik ga even van Twitter af.”