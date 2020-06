Wilders boos over hallucinant pakket á €750 miljard voor Zuid-Europa: “Waanzin. We moeten onze eigen mensen helpen!”

Toen vanochtend het nieuws brak dat de werkloosheid in Nederland weet te verdubbelen, knapte er iets in PVV-voorman Geert Wilders. De economische problemen in eigen land zijn huizenhoog, maar toch wordt er door o.a. Den Haag een pakket van €750 miljard gereedgemaakt voor Zuid-Europese knoflooklanden. Waanzin, aldus Wilders.

Een nieuw bericht van het CPB geeft Wilders nog maar eens een aanleiding om te pleiten voor een Nexit. Want dankzij de EU is er straks niet genoeg geld om voor onze eigen economische corona-slachtoffers te zorgen, zo meent de PVV-aanvoerder.

Wilders slaat aan op een bericht in De Telegraaf vanochtend, waar vermeld stond dat tot eind 2021 de werkloosheid vermoedelijk oploopt naar 7% van de beroepsbevolking – een verdubbeling ten opzichte van wat het nu is.

Des te meer reden voor het oppositie-Kamerlid om als Nederland de beschikbare miljarden vooral te steken in het helpen van “onze eigen mensen”. Dat premier Rutte dat geld liever wil schenken en uitlenen aan armere Zuid-Europese landen als Italië en Spanje bindt Wilders echt van de gekken:

“Economie in puin, werkloosheid verdubbelt en Rutte zijn eurofiele vriendjes willen €750 miljard euro aan giften en leningen aan landen als Italië en Spanje geven. Waanzin. We moeten onze eigen mensen helpen!!”

Eén concreet idee daarbij is ‘Nexit’, zoals de PVV’er snel met een hashtag nog even aangeeft. De kans dat dat laatste daadwerkelijk zou kunnen gebeuren, lijkt echter verwaarloosbaar klein.