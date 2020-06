Wilders over waarom D66’er Kaag nóóit premier mag worden: ‘Nederigheid aan terroristen die vrouwen martelen!’

PVV-leider Wilders is er mordicus op tegen dat Sigrid Kaag namens D66 de nieuwe premier van Nederland wordt. De oppositieleider neemt het de sociaal-liberale bewindsvrouw nog altijd kwalijk dat zij zich ondergeschikt toonde aan de ‘staatsterroristen’ van ayatollahland Iran. “Zo iemand mag nooit MP worden,” aldus het PVV-Kamerlid.

De opvolger van Mark Rutte heet in ieder geval geen Sigrid Kaag. Tenminste, als het aan PVV-partijleider Geert Wilders ligt. Gezien de inhoudelijke verschillen tussen D66 en de PVV ligt het voor de hand dat de partijen elkaar niet het regeringspluche gunnen, maar in het geval van Kaag heeft Wilders nog een extra reden om de D66-minister het baantje van premier Rutte niet te gunnen.

Kaag reisde in februari 2018 namens het kabinet af naar Iran, om daar president Rouhani van Iran te ontmoeten. De diplomate deed dat gesluierd, omdat ze anders het land niet in mocht – zo liet ze destijds weten. Maar Wilders ziet er iets heel anders in: “Kaag toonde respect voor en nederigheid aan de Iraanse staatsterrorist Rouhani,” zo twitterde de fractievoorzitter vanochtend: “De president van het land waar vrouwen worden onderdrukt en in gevangenissen gemarteld en verkracht.” Vastberaden, tenslotte: “Zo iemand mag nooit MP worden.”

De aanvoerder van de grootste oppositiefractie in de Tweede Kamer heeft wel een idee hoe het kan worden voorkomen dat Kaag over pakweg een jaar haar spullen in het Torentje mag neerzetten: “Stem tegen Kaag, stem PVV!”