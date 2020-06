Wilders pakt Black Lives Matter aan: ‘Plunderingen en geweld komen niet door racisme, maar door massa-immigratie!’

PVV-leider Geert Wilders is het totaal niet eens met de heersende opinie dat een racistisch klimaat de grootschalige Black Lives Matter-rellen zou hebben veroorzaakt. De oppositieleider ziet de oorzaak eerder in grootschalige immigratie.

Als het aan Geert Wilders (PVV) ligt, moeten we de massale demonstraties, protesten en maatschappelijke ongehoorzaamheid die volgde op de dood van George Floyd niet zien als een reactie op een racistische maatschappij. De man die bij de afgelopen Kamerverkiezingen zijn partij naar de tweede plek wist te loodsen ziet de oorzaak eerder in de open grenzen.

In een tweet omschrijft Wilders de onlusten als “plunderingen, geweld en intimidatie.” Die vinden hun oorzaak niet in systematische discriminatie, denkt hij: “Dat heeft niks met racisme te maken maar met wetteloosheid en massa-immigratie.”

Waar Wilders zijn stelling op baseert is niet helemaal duidelijk, maar hij wijst zelf op Brussel. Wilders heeft een filmpje van een volledig uit de hand gelopen Black Lives Matter-demonstratie, waar te zien is hoe gemaskerde jeugd met grof geweld probeert binnen te breken in een winkelpand. Het filmpje heeft hij geleend van Sam van Rooy, de leider van PVV-zusterpartij Vlaams Belang in de gemeenteraad van Antwerpen.

Of het écht niets met racisme te maken heeft, daarover kan je twijfelen als je vervolgens leest hoe het Rotterdamse PVV-raadslid Maurice Meeuwissen naar de tweet van Wilders gekeken heeft. Brussel “ziet zwart van de zwarten”, meent de lokale politicus. Niets met racisme te maken, hmmm? Sure!