Wilders pakt doodsbedreigers aan: ‘Ze willen me bombarderen, doormidden snijden, slachten en van het dak gooien!’

Ondanks dat het alweer 16 jaar geleden is dat de stroom van haatberichten aan PVV-leider Geert Wilders begon, is er nog geen begin van het einde aan gekomen. De bestbeveiligde man van heel Nederland toont vandaag weer eens een schokkend inkijkje in hoe er over hem gedacht wordt in sommige contreien.

Dat lang niet iedereen zich kan vinden in de woorden van Geert Wilders, is normaal en ook zeker te verwachten in een vrije samenleving. Het zal ook een koude dag in de hel zijn voordat ik ooit op een stembiljet een bolletje bij de naam G. Wilders (Geert) rood zal kleuren. Maar dat geeft niet: je mag in een vrij land van mening verschillen en daar flink over botsen.

Wat dan weer niet mag, is mensen met de dood bedreigen of daadwerkelijk plannen maken om een aanslag uit te voeren. En bij Geert Wilders gebeurt dat helaas nog volop. Kennelijk is wat de PVV-oprichter zegt ernstig genoeg om hem daarvoor op de meest gruwelijke wijze te vermoorden. Op Twitter laat Wilders zien welke vorm die haat aanneemt. Hij maakte een compilatie van de meest nare, groffe, agressieve en onbeschofte doodsbedreigingen die hij in de voorbije periode kreeg. Wilders:

“Ze willen me neersteken, bombarderen, mijn hoofd doormidden snijden, slachten, van het dak gooien en in de kelder steken en een zaag gebruiken. En ze willen ook nog kogels door mijn hoofd, met een kapmes mijn hoofd eraf hakken, een aanslag op me plegen en me afmaken.”

Dat ziet er dus zo uit:

Eerder liet Wilders al weten dat dergelijke doodsbedreigingen geen enkele zin hebben: ‘Mijn islamkritiek, die nooit zal stoppen,’ aldus de politicus vorige maand: “Dreigen is dus zinloos.”