Wilders pakt Rutte aan wegens anti-Zwarte Piet draai: ‘Rutte schaart zich in het linkse multiculti-kamp!’

PVV-fractievoorzitter Geert Wilders is het totaal niet eens met Mark Rutte, die gisteren in de Tweede Kamer verkondigde een “grote verandering” te hebben doorgemaakt in zijn denken over Zwarte Piet. De premier vindt nu dat de kinderfiguur moet verdwijnen, waarover Wilders nu valt. De minister-president staat “nergens” meer voor, meent hij.

Het is soms lastig nog te herkennen dat tot 2004 Geert Wilders en Mark Rutte tot één en dezelfde partij behoren. Nu staan ze meer dan eens lijnrecht tegenover elkaar. Zoals als het gaat om Zwarte Piet. Mark Rutte heeft tot een paar jaar geleden volgehouden dat Zwarte Piet “nu eenmaal zwart is”, maar inmiddels vindt de premier dat het kinderfiguur moet verdwijnen. Nadat zwarte Nederlanders hem vertelden dat ze gepest werden met de trouwe hulp van Sinterklaas als scheldnaam, besefte Rutte dat hij vond dat dit niet langer zo kon.

Hoe anders is het sentiment bij Geert Wilders, die juist vindt dat Zwarte Piet alle steun verdient. En dat Rutte, de man die de lijfwacht van de Goedheiligman nu bekritiseert, iemand is die zich aansluit bij partijen als GroenLinks en de PvdA. Wilders:

“Ook premier Rutte schaart zich nu in het linkse multiculti-kamp en keert zich tegen Zwarte Piet. We hebben een premier die nergens meer voor staat.”

En om zijn punt nog maar eens kracht bij te zetten, en wellicht ook te benadrukken dat Wilders níét van plan is om zijn steun aan Zwarte Piet te staken, deelt de PVV-leider nog een foto van een duimende Zwarte Piet. “De PVV hecht wél aan nationale tradities,” schrijft de oppositieleider erbij: “Voor ons zal Zwarte Piet altijd zwart blijven!”