Wilders: ‘Willekeur! Antifa- en BLM-demo’s worden steeds toegestaan en vrijheidsdemo’s verboden. Onacceptabel!’

Fractieleider Geert Wilders (PVV) is niet blij met de “willekeurige” manier waarop de Nederlandse overheid besluit om bij het ene type demonstratie wél hard in te grijpen, maar bij de anderen de demonstranten ruimschoots de gelegenheid geven om zich te misdragen. “Onacceptabel,” stelde hij vanochtend.

“Hoezo willekeur? Coulant optreden bij anti-racisme demonstraties in Eindhoven en Amsterdam op bevel burgemeesters maar hard optreden bij demonstratie tegen coronamaatregelen. Antifa en BLM-demo’s worden steeds toegestaan en vrijheidsdemo’s verboden. Onacceptabel!”

De PVV’er slaat aan op een bericht in De Telegraaf vanochtend. Politievakbond ACP is namelijk geïrriteerd dat de Eindhovense burgemeester John Jorritsma (PvdA) enkele weken geleden persoonlijk de politie zou hebben opgedragen om een horde BLM’ers en Antifa’ers met fluwelen handschoenen aan te pakken. ACP-woordvoerder Gerrit van de Kamp legt uit wat die instructie inhield: “De agenten moesten meer pikken. Dus bij bedreigingen of provocaties niet optreden, waar agenten dat normaal gesproken wel zouden doen.”

Wat Wilders betreft komt daar nu een einde aan. Ook FVD-voorman Thierry Baudet beloofde gisteravond dat zijn partij grondig zal nagaan waarom er zoveel geweld wordt toegepast op deelnemers aan demonstraties tegen het coronabeleid van het kabinet. “De beelden zijn verbijsterend,” meent Baudet: “FVD gaat dit tot de bodem uitzoeken!”