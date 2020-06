Wow! Abou Jahjah breekt met ‘white privilege’-cultus: ‘Semantisch huichelwerk! Elk debat wordt in de kiem gesmoord!’

Opmerkelijk nieuws! De Belgisch-Libanese activist Abou Jahjah trekt in een opinie-artikel voor het Belgische medium Knack fel van leer tegen de taal en gewoontes van de slachtoffercultus rondom de Black Lives Matter-demonstranten. Met hun eindeloze gepraat over witheid smoren ze elk debat in de kiem, vindt hij. En zetten ze op basis van een huidskleur miljoenen mensen onterecht weg als problematisch.

Het is wel even wennen. Normaalgesproken gaat Abou Jahjah hand in hand met extreemlinks activisten over straat in menig manifestatie, maar ditmaal blijft de Libanese Belg gewoon thuis. En niet vanwege het coronavirus, maar omdat hij zich inhoudelijk niet kan vinden in de wijze waarop de actievoerders zich gedragen. Allereerst doordat ze constant met dat begrip “white privilege” komen aanzetten. Totaal zinloos, meent Jahjah:

“Het label ‘whiteness’ werd gekaapt uit zijn academische en antropologische context en het werd veranderd in een raciaal label. In het Germaanse taalgebied heeft dat als implicatie gehad dat men de benoeming ‘blank’ moest problematiseren. Blank zou naar zuiverheid refereren en dus een suprematistische lading bevatten. In het Frans wordt dat debat zelfs niet gevoerd, daar is blanc (dus blank) ook het woord voor wit, en in het Engels wordt het debat ook niet gevoerd want daar is white (dus wit) synoniem voor blank. Om het dogma te doen kloppen, moesten wij ‘mensen van kleur’ worden, en de anderen moesten ‘witte mensen’ worden. Het is interessant om te zien hoe dat semantische huichelwerk ook in België en Nederland in de mainstream begint door te dringen.”

“‘Witheid’ wordt als begrip nu gebruikt om te beweren dat racisme, geweld en uitbuiting ingekapseld zijn bij ‘witten’ en hun cultuur. Door dat te doen, wordt de identiteit van de ‘witte man’ als ‘problematisch’ beschouwd,” besluit Jahjah verder: “Elk debat wordt zo in de kiem gesmoord, en wordt er een ‘zwijg en luister’-relatiepatroon opgelegd.”

Dat Jahjah zo fel van leer trekt tegen de richting die de Black Lives Matter-protesten de maatschappij opstuwen is opmerkelijk. De man is een graag geziene gast bij kopstukken van BIJ1 – de partij van Sylvana Simons. Ook laat hij zich met grote regelmaat zeer antisemitisch uit en is hij een fel tegenstander vna de staat Israël. Die moet gewapenderhand omvergeworpen worden, meldde hij meer dan eens.

Maar toch: dat zelfs zo’n polariserend figuur de werkwijze van de BLM-demonstranten te ver vindt gaan, zegt een hele hoop.