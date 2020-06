Wow – door Black Lives Matter vallen VVD en DENK elkaar snikkend in de armen: ‘Spannend! Wij stappen over onze schaduw heen!’

In Rotterdam hebben DENK en VVD een politiek verbond gesloten. Ze willen “eenheid uitstralen” en “over hun schaduw stappen”. Heel nodig, aldus het Rotterdamse VVD-raadslid Tim Versnel, want in de afgelopen weken is er schijnbaar heel veel veranderd.

In de op één na grootste stad van Nederland is een opmerkelijke nieuwe alliantie gesloten: tussen DENK en de VVD. De twee partijen, die er allebei vrij klein zijn, gaan hand in hand racisme en discriminatie bestrijden met een nieuw plan. Dat kondigen ze aan in het Algemeen Dagblad:

“De VVD en Denk, partijen die tot voor kort lijnrecht tegenover elkaar stonden, zijn in Rotterdam een opvallende alliantie aangegaan. Raadsleden Tim Versnel (VVD) en Stephan van Baarle (Denk) presenteren een gezamenlijk actieplan tegen racisme en discriminatie. ,,Deze stad heeft behoefte aan eenheid. Laat politici het goede voorbeeld geven.’’ Met het voorstel, dat woensdag wordt gepresenteerd, willen de partijen ‘eenheid uitstralen’ en ‘over hun schaduw stappen’. Want, zo zeggen ze, het debat over discriminatie en racisme is jarenlang verkeerd gevoerd. Het ging vooral om punten scoren voor de eigen achterban, met behulp van klassieke stokpaardjes als Zwarte Piet en foute (of goede) zeehelden.”

De VVD vindt het buitengewoon “spannend” en licht alvast een tipje van de sluier op: de VVD omarmt nu een DENK-plan om een ambtenaar aan te nemen die zich alleen met racisme, discriminatie en uitsluiting gaat bezighouden. Voor zover het AD-artikel valt na te pluizen, worden er echter geen VVD-plannen op hun beurt door DENK omarmt.

Met dit laatste lijkt deze alliantie vooral een concessie van de liberalen aan de partij van Tunahan Kuzu: de VVD laat zich in Rotterdam gewillig en bij het volle verstand een knie in de nek zetten door DENK. En dat noemen ze dan “verbroederen”.