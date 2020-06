Wow! Mark Rutte en DENK vallen elkaar snikkend in de armen: ‘Erkenning racisme in Nederland!’

Wie had dat gedacht? Dat premier Rutte nog eens DENK gelijk ging geven over hun belangrijkste politieke thema, en dat DENK daar de premier uitgebreid voor ging zitten complimenteren. Toch gebeurde het vandaag.

Sinds partijcoryfeeën Farid Azarkan, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk elkaar al in de haren vlogen zijn veel voormalige DENK-kiezers er al over uit dat ze de partij liever zien verdwijnen: volgens peilingen kan DENK alvast voorzichtig het eigen faillisement aanvragen. Maar daar komt nu nog een tweede reden bij: kennelijk heeft de partij hun belangrijkste politieke thema ingelost – erkenning van racisme in Nederland.

Want niemand minder dan premier Rutte is het nu eens met de analyse van DENK dat racisme “ook een Nederlands probleem” is. De premier zei dat gisteravond tijdens zijn coronapersconferentie. De opmerking van de premier dat rassenhaat ook hier voorkomt en dient te worden uitgeroeid kon rekenen op een lyrische recensie van DENK.

Het olijke drietal streepjes-Nederlanders zegt op hun social media-kanalen “goedemorgen Mark Rutte” om de VVD-leider te prijzen voor de draai die hij gemaakt heeft. Ze zijn erg in hun nopjes:

“Van “vecht je maar in” tot erkenning racisme in Nederland. Goedemorgen Mark Rutte!”

Maar voordat DENK verdwijnt moet er nog één ding veranderen – de Belastingdienst dient te worden ontdaan van racistische elementen. De club van de befaamde blauwe envelop wordt dan ook van harte uitgenodigd door de partij van Tunahan Kuzu c.s. om de toespraak van Rutte op het netvlies te laten inwerken: “ Kijken jullie mee?”