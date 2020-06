Zeg maar dag met je handje tegen Zwarte Piet: steun onder bevolking voor het figuur dondert in elkaar naar 47%

Voor wie hoop koesterde dat de traditionele Zwarte Piet nog jarenlang zou ronddolen op menig stoomboot, dak, of in de paardenstal van Ozosnel krijgt deze week een onaangename verrassing op het bord: EenVandaag maakte vandaag bekend dat nog maar 47% van alle Nederlanders de Zwarte Piet in de huidige vorm steunt.

Het gaat door de Black Lives Matter-demonstraties ineens bijzonder hard met de steun voor Zwarte Piet. Of liever gezegd: met de steun voor áfschaffing van Zwarte Piet. Terwijl in voorgaande jaren nog zo’n 85% tot 68% van de Nederlanders vond dat de knecht van Sinterklaas zwart moet blijven, daalt dat percentage deze week keihard tot slechts 47%. Dat maakte Gijs Rademaker vandaag bekend in het Opiniepanel van AVROTROS-programma EenVandaag. Nog nooit was de steun voor de traditionele vriend van Sinterklaas zo laag.

Rademaker liet cijfers zien waaruit blijkt dat steeds meer Nederlanders vinden dat racisme een ernstig probleem is dat Nederland momenteel aan het ontwrichten is. Zwarte Piet is een symbool van die cultuurstrijd, en die lijkt het hulpje van de Goedheiligman nu ineens ruimschoots te verliezen. Rademaker houdt in de uitzending nog wel een duidelijke slag om de arm, door te stellen dat het pas juni is en middenin een nationale discussie die veel impact heeft gehad. Het zou in november allemaal anders kunnen zijn, maar voor nu lijkt het er toch wel ernstig op dat laatste uurtje heeft geslagen voor Zwarte Piet.

Verder onthulde EenVandaag dat zo’n 38% zich door de demonstraties bewuster is gemaakt van het mogelijke eigen ‘racistische’ gedrag, maar ook dat een meerderheid van alle Nederlanders niet denkt dat alle onlusten zullen leiden tot een saamhoriger Nederland: ze zien juist hoe de verdeeldheid steeds meer om zich heen zal gaan slaan.