Zelfs D66 is kwaad op Halsema’s corona-manifestatie: ‘Massaal niet aan regels gehouden, overheid moest ingrijpen!’

Zelfs Rob Jetten van D66 wil zijn handen niet branden aan een verdediging van het desastreuze besluit van Femke Halsema om gisteren de Dam open te gooien voor 5000 woedende, coronamaatregelen negerende demonstranten die een nieuwe virusuitbraak riskeerden. De overheid had moeten ingrijpen, schrijft hij kort en afgemeten.

Toen Femke Halsema nog rondliep op het Binnenhof werd er gesproken over een fusie tussen GroenLinks en D66. Maar van die saamhorige praatjes is anno 2020 nog maar weinig over, nu GroenLinks een radicaal-linkse partij aan het worden is – en ook Halsema zelf radicaliseert. Het bewijs zagen we gisteren op de Dam, waar de nu burgemeester van Amsterdam een massale corona-onveilige demonstratie liet doorgaan, want het doel van het protest is belangrijker dan een nieuwe uitbraak van de dodelijke ziekte of iets dergelijks.

Zelfs D66 kan het niet over het hart verkrijgen om deze demonstratie te vergoelijken. Partijleider Rob Jetten spreekt op Twitter dan ook straffe teksten uit:

“Demonstreren is een grondrecht. Dat is belangrijk. Ook in deze tijd. Maar belangrijk zijn ook de gezondheid en veiligheid van mensen. Het is ieders verantwoordelijkheid zich bij een demo aan de coronaregels te houden. Als dat massaal niet gebeurt, moet de overheid ingrijpen.”

Fractiegenoot Kees Verhoeven gaat echter nog een stuk verder in het veroordelen van dat wat er gebeurde op de Dam. Hij vindt dat iedereen die Amerikaanse leuzes stond te gillen in het hart van de hoofdstad nu in quarantaine moet. “Mensenmassa = virusverspreiding,” stelt hij. En wat betreft de rest van de samenleving heeft hij een achtstappenplan opgeschreven om deze ellende achter ons te laten:

“1. Demonstreren is grondrecht

2 Maar wel binnen Corona regels!

3. Mensenmassa = virusverspreiding

4. Het is gisteren goed fout gegaan

5. Dit erkennen is belangrijk

6. We moeten nu samen verder

7. Demonstranten in quarantaine

8. Ons nu weer samen aan regels houden.”

D66 gaat alleen dan weer niet zo ver dat ze willen dat Femke Halsema ook aftreedt na haar catastrofale besluit, anders dan bijvoorbeeld Forum voor Democratie. Deze partij zal bij de eerstvolgende raadsvergadering een motie van wantrouwen indienen.