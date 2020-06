Zie eens – CDA-europarlementariër gaat volledig los op Wilders en Baudet: ‘Populistische Nexit-roeptoeters!’

In het Europese Parlement is een CDA’er deze week ongelooflijk uitgevallen tegen Geert Wilders en Thierry Baudet. Volgens deze jongeman, Jeroen Lenaers geheten, heeft de coronacrisis aangetoond dat het totaal geen goed idee is om de EU de rug toe te keren.

De ‘grenzen dicht’-droom van Le Pen, Baudet en Wilders hebben we nu een aantal maanden beleefd, en is een nachtmerrie gebleken voor miljoenen Europeanen, zeker in onze grensregio’s! #trapernietin pic.twitter.com/keZvGcxM0C — Jeroen Lenaers (@jeroen_lenaers) June 18, 2020

In het Europese Parlement hebben Geert Wilders en Thierry Baudet helemaal geen zitting – maar dát weerhield CDA-europarlementariër Jeroen Lenaers er niet van om eens vol op het orgel te gaan tegen de twee Nederlandse Kamerleden, louter en alleen omdat zij voor een uittreden uit de EU zijn. Hij verweet het duo, en pakte ook meteen Marine Le Pen mee, deze week in de plenaire zaal van het Europese Parlement “populisten” te zijn, en bovendien “Nexit-roeptoeters”, met hun “grenzen dicht-frame” welke een “nachtmerrie voor miljoenen gewone Europeanen” zou zijn.

Lenaers wilde het punt maken dat minder Europa niet gewerkt heeft in de coronacrisis, en dat méér Europa (of zoals Lenaers het noemt: een Europa “waar rechten beschermd worden”) weer eens de oplossing is.

Maar dat is het ding nu juist, hè? Voor ieder probleem is de oplossing altijd méér Europa. Problemen met de euro? Trump gekozen? Coronacrisis. Altijd hoor je: méér, méér, méér Europa. Het is een grijsgedraaide plaat, die je niet mag afzetten. Want dan ben je dus zo’n vreselijke populistische Nexit-roeptoeter, hè?

Het is trouwens niet voor het eerst dat Lenaers zich op een uiterst neerbuigende wijze uitlaat over tegenstanders van het Europese superproject: in juli 2019 verkondigde de christendemocraat dat het merendeel van Nigel Farages retoriek ‘uit z’n reet komt.’