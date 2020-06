Zien! DENK’ers Kuzu en Azarkan enorm trots dat ze rapport over beïnvloeding moskeeën hebben afgezwakt

DENK gaat er prat op dat zij het gisteren gepresenteerde rapport over de ongewenste beïnvloeding van moskeeën in Nederland aanzienlijk hebben afgezwakt. In een filmpje dat ze online zetten op diverse kanalen, pochen Kamerleden Tunahan Kuzu en Farid Azarkan wat af.

Gisteren presenteerde de parlementaire enquêtecommissie van de Tweede Kamer haar eindrapport over de ongewenste buitenlandse beïnvloeding van moskeeën. En – big shocker! – dat blijkt dus op significante schaal voor te komen. De Kamer moet dus actie ondernemen om dat te voorkomen.

Maar zoals kan worden opgemaakt uit een nieuwe video die de DENK-Kamerfractie op diverse plaatsen gedeeld heeft, was het rapport in eerste instantie voornemens om nóg verder te gaan. Maar omdat Tunahan Kuzu zich ondanks zijn stem tégen de enquête tóch die commissie binnengekronkeld heeft, kon hij de boel van binnenuit beïnvloeden.

In de video legt Kuzu uit hoe dat in z’n werk ging. Hij gaf aan niet te hebben willen kiezen voor “aan de zijlijn staan”. “Daarom mogelijkheid twee: in die ondervragingscommissie zitten. Het geluid van al die mensen die op je hebben gestemd laten horen in die commissie. Zwoegen, ploeteren, een jaar lang. Om te komen tot een gebalanceerder eindrapport.”

Kuzu is er met name trots op dat het rapport geen conclusies of aanbevelingen bevat. Fractievoorzitter Farid Azarkan onderstreept dat: “Zonder Tunahan was het een veel slechter rapport geweest, met daarbij ook veel vooroordelen.”

DENK en de andere Kamerfracties gaan na het zomerreces in debat over het rapport en hoe het nu verder moet met het beëindigen van de ongewenste buitenlandse beïnvloeding van islamitische gebedshuizen en andere organisaties.