Zien! Hilarische Hans Teeuwen voert actie tegen racisme: ‘Je bent niet minder omdat je zwart bent, auto!’

Cabaretier Hans Teeuwen laat zien dat hij ook meegaat met de tijd, want ook hij is tegen racisme. De grappenmaker gaat zelfs de straat op om zijn nieuw verkregen deugpunten aan iedereen te tonen. Kijk maar!

Hans Teeuwen is tegen racisme! pic.twitter.com/jyz0lE6tJZ — GeenStijl (@geenstijl) June 8, 2020

Dat Hans Teeuwen totaal niets op heeft met de kleffe linkse BNNVARA-kliek rondom Dolf Jansen en Claudia de Breij werd al een tijdje geleden duidelijk toen hij Thierry Baudet, Geert Wilders en Donald Trump allemaal openlijk aanprees. Maar nu hij vanmiddag een nieuw filmpje liet uitgaan via het Twitter-account van GeenStijl is meteen voor altijd bewezen dat Hans Teeuwen nu eenmaal dwars en eigenzinnig is, en het liefste tegen de stroom inroeit.

Want sinds de protesten rondom de dood van George Floyd moet iedere openbare burger kennelijk iets melden over racisme. Een neiging die Hans Teeuwen vanmiddag met liefde op de hak nam door gewapend met een mobiele camera door Amsterdam te rennen om te verkondigen dat hij tegen racisme is. Alle voorbijgangers krijgen een leus naar hun hoofd gescandeerd, en zelfs geparkeerde zwarte auto’s hoeven niet bang te zijn dat ze door de ontketende Teeuwen worden vergeten. Ook de vierwieligen onder ons zijn ‘niet minder omdat ze zwart zijn’, verkondigt een opgetogen Teeuwen.

Die trouwens heel erg tegen racisme is, wist u dat al? Maar bij zijn vrouw ligt dat dan toch wat genuanceerder. Hoe dan ook, laten we hopen dat de vrijpostige komiek niet in de verleiding komt de politie te volgen naar de ‘rassenrellen’ een paar straten verderop. Het zou toch zonde zijn als hij daardoor aanstaand weekend zijn eigen corona-conference moet missen, nietwaar?