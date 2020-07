Annabel Nanninga (FVD): ‘Coalitie, staak diversiteits- en klimaatgeldverspilling, A’dam zakt weg onder onze voeten!’

Het Amsterdamse FVD-raadslid Annabel Nanninga is totaal niet te spreken over de wijze waarop de linkse coalitie in de hoofdstad het geld uitgeeft. Terwijl er tonnen over de balk worden gegooid richting diversiteit, klimaatverandering en de ondersteuning van illegale asielzoekers zijn de pittoreske bruggen gewoon aan het instorten. ‘Staak de geldverspilling,’ aldus de FVD-frontvrouw.

Gisteren brak het nieuws dat het linkse B&W-college van Amsterdam moet toegeven dat zij, en al hun voorgangers, veel te weinig geld hebben vrijgemaakt voor het onderhoud van bruggen. Het resultaat na jaren nagelaten renovaties is dat vele bruggen in de hoofdstad op instorten staan. Kennelijk was het de afgelopen decennia belangrijker om geld in socialistische prestigeprojecten te steken, zoals het ondersteunen van uitgeprocedeerde asielzoekers of net doen alsof één stad wat kan doen aan klimaatverandering.

De tijd dat politici in de waan konden leven dat zij de luxe hadden dat te doen, is nu wel voorbij. FVD-fractievoorzitter Annabel Nanninga verwoordt scherp hoe de zaken er nu voor staan: “Onze stad zakt weg onder onze voeten!”

Afgelopen april waarschuwde Nanninga al voor deze toestanden: “Desastreus. D66 heeft een deal gesloten met GroenLinks om wel te bezuinigen op decennia achterstallig onderhoud aan onze grachten en kades die op instorten staan, maar niet op aardgasvrijgekte en andere klimaatonzin.”

De FVD-politica, die behalve in Amsterdam ook volksvertegenwoordigende functies bekleedt in de provincie Noord-Holland en de Eerste Kamer, noemt het “niet wellevend” om haar eigen woorden nog eens aan te halen, maar ze herhaalt haar boodschap desalniettemin: “Nu blijkt dat de staat van onze bruggen en kades nóg slechter is dan gedacht doe ik het toch. En FVD Amsterdam roept de coalitie op: staak de diversiteits-, illegalen-, en klimaatgeldverspilling!”

Heel benieuwd of de Amsterdamse coalitie – GroenLinks, D66, PvdA en SP – bereid zijn te luisteren.