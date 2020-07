Arrogante Aboutaleb wuift grondwettelijk verbod op mondkapjesplicht weg: ‘Ermee oneens? Ga maar naar de rechter!’

Staatsrechtgeleerden die menen dat de lokale mondkapjesplicht die nu geldt in Amsterdam en Rotterdam tegen de grondwet is, kunnen niet op het begrip rekenen van burgemeester Aboutaleb. Die meent dat de wetenschappers in een “laboratoriumwerkelijkheid leven” met slechts een “boek in de hand.” Als bestuurder hoeft hij daar geen rekening mee te houden, aldus de eerste burger van de havenstad gisteravond in talkshow Op1.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft weinig geduld met mensen die vinden dat de lokale mondkapjesplicht die hij vanaf volgende week in de tweede stad van het land invoert ongrondwettelijk is. Aan tafel bij Op1 vertelde hij tegen de presentatoren (van wie er gisteren één in opspraak raakte wegens het catcallen van minderjarigen) dat hij vindt dat experts zoals staatsrechtgeleerde Wim Voermans, in een “laboratoriumwerkelijkheid” leven “met een boek in hun hand”. Daar hoef je als bestuurder niet naar te luisteren, aldus de gepeperde uitspraak van de PvdA’er.

Aboutaleb legt uit waarom hij juristen zo wegwuift. Constitutie-experts doen slechts aan “bestuderen,” en Aboutaleb moet “besturen”, aldus de burgemeester. Daar zou een groot verschil tussen bestaan. Ook maakte Aboutaleb de goeddeels sarcastische disclaimers dat hij juristen desalniettemin “fantastisch” vindt.

Maar zijn beleid aanpassen nu ’s lands belangrijkste grondwetkenners aangeven dat Rotterdam de constitutie gaat schenden met een mondkapjesplicht? Ga dan maar naar de rechter, spreekt Aboutaleb aan de Op1-tafel. Wetende, uiteraard, dat zo’n procedure weken of maanden kan duren en hij in de tussentijd zijn zin krijgt.