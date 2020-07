Bah! Peter R. de Vries verdedigt gewoon Epstein-/pedo-pooier Ghislaine Maxwell, vindt dat het wel meevalt

We moeten allemaal wat minder zwaar tillen aan de talloze minderjarige meisjes die misbruikt zijn door Jeffrey Epstein en zijn van de week opgepakte handlanger Ghislaine Maxwell. Dat vindt misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de zaak zeker minder ernstig noemt dan “de klassieke verkrachting.”

De wereld kan wel een tandje minder toe met de overtuiging dat Ghislaine Maxwell, de trouwe en gewetenloze handlanger van de al even schurkachtige Jeffrey Epstein, heeft meegeholpen met het verkrachten van minderjarige meisjes. Dat heeft misdaadverslaggever Peter R. de Vries vrijdagavond verklaard in RTL Boulevard.

Alhoewel De Vries zeker lijkt te vinden dat een straf op z’n plaats is voor Maxwell, meent de talkshowschnabbelaar daarentegen ook dat we met z’n allen wel wat minder zwaar kunnen tillen aan deze zaak. Want het gaat zeker niet om een “klassieke verkrachting,” meent hij. Alle meisjes die naar Epsteins landgoed in Florida afreisden voor seks en erotische massages, deden dat vrijwillig. Het is dus lang niet zo erg als iemand die een meisjes “de bosjes intrekt,” vindt de gelauwerde misdaadjournalist.

De schokkende uitspraken van De Vries, waarin hij pedofilie lijkt te vergoelijken, geven aan dat hij zich onvoldoende verdiept heeft in de details van de zaak. Want alhoewel bepaalde meisjes inderdaad steeds terug kwamen, werden anderen gewoonweg gevangengehouden op het tropische misbruikeiland van de miljardair. Ook omschreven velen het misbruik door Maxwel wel degelijk als onvrijwillig – zeker omdat dit al plaatsvond bij het eerste bezoek.

Maar hé: wat heb je aan feiten als je ook lekker onvoorbereid schokkende relativeringen kan roeptoeteren, nietwaar? Peter R. de Vries krijgt zijn goudgerande cheque toch wel in de brievenbus. Maar de slachtoffers van Epstein en Maxwell? Die krijgen hun normale leven nooit meer terug.