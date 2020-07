Bam! Dilan Yesilgoz (VVD) maakt gehakt van ‘schandpaalnagelaar’ Kuzu: ‘Gelul! Zelden iemand zo zien kronkelen!’

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz heeft DENK-collega Tunahan Kuzu zwaar over de knie gehaald, nadat hij voor de zoveelste keer leugens heeft verteld over mede-Kamerleden van allochtone afkomst. Ze zet het gezwets van de DENK’er weg als “gelul” en drukt hem hardhandig met de neus op de feiten.

Zoals inmiddels heel Nederland wel weet heeft DENK een morbide hobby: etnisch profileren. Tweede Kamerleden van allochtone afkomst worden geregeld door het slijk gehaald door de fractie van Kuzu, Öztürk en Azarkan omdat ze niet “allochtoon genoeg” stemmen. Kuzu vindt dat hij het recht heeft dat te doen, zo liet hij gisteravond merken bij OP1, omdat deze Kamerleden ook in moskeeën campagne zouden voeren om de moslimstem binnen te hengelen.

Dat was zo’n flagrante leugen dat VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz wel in actie moest komen. Op Twitter reduceerde ze de afgetreden DENK-fractievoorzitter dan ook graag tot brandhout. Van Kuzu bleef weinig heel:

“Gelul, Kuzu. Ik was geen woordvoerder integratie en ik stond niet met je in een moskee. Je nagelde mij aan de schandpaal

omdat je vond dat ik gezien mijn afkomst anders had moeten stemmen. Zelden iemand zo zien kronkelen om daar geen excuses voor te hoeven maken.”

Ook ex-PvdA-Kamerlid Keklik Yucel verwees het bij elkaar verzonnen betoog van Kuzu naar het rijk der fabelen. Alle keren dat zij in haar leven een moskee had bezocht zijn op de vingers van één hand te tellen, en geen enkele keer was dat om campagne te voeren. Yucel:

“Wel klaar met ophitsen vals besmeuren door @DenkNL Bijv 4 keer in mijn leven nr moskee geweest

1e Blauwe Moskee, toerist

2e Aya Sofya, toerist

3e Zaandam, uitgenodigd vr debat over mijn kritiek verplichting hoofddoek

4e Deventer, medemenselijkheid aanslag moskee Nieuw-Zeeland”

Dus wat is dat gepiep wat we daar in de hoek horen? Dat is het geluid van Tunahan Kuzu die zwaar vernederd is achtergelaten door twee vrouwen die hij dacht als prooi te kunnen behandelen. Maar in plaats daarvan bleken ze roofdieren, en Kuzu maar een klein muisje. Of lammetje, zo je wilt.