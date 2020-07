Baudet: ‘Zo is het: ook met CDA-lijsttrekker Omtzigt blijven we geld verspillen aan massamigratie, klimaat en EU!’

Zelfs al wordt Pieter Omtzigt de lijsttrekker van het CDA, dan nog zal zijn partij niet ten goede veranderen. “Zo is het,” meent FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet.

Alhoewel Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt enkele jaren terug graag als premier gezien zou hebben merkt hij nu op dat hij als potentiële lijsttrekker van zijn partij niet veel zal kunnen aanpassen aan de richting die zijn club nu opdrijft.

Baudet grijpt terug op een interview dat hij eerder deze week had bij Ongehoord Nederland, waar hij stelde dat hij er niet voldoende in slaagt om Nederlanders duidelijk te maken dat ze een scherpe keuze moeten maken voor verder voortmodderen met het huidige beleid, of radicaal het roer omgooien met Forum voor Democratie. Baudet in dat interview: “Mensen hebben een heel gradueel, soort spectrum. Dan ga ik niet VVD, maar toch maar CDA stemmen. Alsof dat iets uitmaakt op de lange termijn.”

Internetactivist Percolator merkt daarbij op dat die woorden óók nog geldig zijn als Pieter Omtzigt het CDA gaat leiden: “Baudet stelt hier terecht vast dat een stem op het CDA in plaats van de VVD helemaal NIETS uitmaakt voor het politieke beleid in Nederland. Ook met Omtzigt als lijsttrekker van het CDA zal ons land kampioen blijven in geld verspillen aan massamigratie, klimaathysterie en de EU.”

De Forum-voorman kan het daar alleen maar roerend mee eens zijn: “Zo is het.”