Bizar! NPO boekt meedogenloze pietenrammer Akwasi gewoon in voor een ‘verbindend’ anti-racistisch optreden

De NPO heeft weer eens helemaal niets begrepen van hoe je Nederlanders dichter tot elkaar brengt op een heuse dag tegen het racisme, en nodigt gewoon zo’n beetje de meest polariserende rapper uit die ze hebben kunnen vinden: Akwasi, die Zwarte Pieten naar hun “hoerenmoeder” gaat sturen en ze daarna op hun bek slaat.

Een aantal jaar geleden hield Hilversum een charme-offensief om de NPO geliefder te maken bij heel Nederland: allerlei tv-bobo’s mochten plechtig verklaren dat de publieke omroep er voor ons allemaal was. Enkele jaren later, nu dus, blijkt dat allemaal je reinste flauwekul te zijn. Want nu de NPO een heuse themadag over racisme organiseert, blijkt de publieke omroep helemaal niet die neutrale arbiter te zijn die programma’s maakt voor alle Nederlanders.

Het blijkt namelijk wel weer uit de gastenkeuze. Want wie komt er optreden met z’n polariserende kop? Juist ja, Akwasi. De man die op de Dam stond te gillen dat hij Zwarte Piet persoonlijk op z’n gezicht ging slaan, nadat hij hem eerst naar zijn “hoerenmoeder” gestuurd heeft. En die man moet een zogenaamde NPO-racismedag dan meer cachet geven. Met z’n zogenaamde woordkunstenaar-vaardigheden.

Ammehoela:

“Rapper Akwasi treedt zondagavond samen met het Metropole Orkest op tijdens de racismedag van NPO. Ook Jamie Cullum, Gregory Porter en Benjamin Herman zullen te zien zijn in het avondvullende programma. Het gaat om een concert met artiesten die eigenlijk dit jaar op North Sea Jazz zouden optreden. Sommigen van hen zullen fysiek aanwezig zijn, anderen treden op via een videoverbinding.”

Tegelijkertijd hebben ook de woke-a-holics wat te mekkeren: behalve muziek van een haatzaaier zal er namelijk ook een racismedebat plaatsvinden. Dat zal worden geleid door Jort Kelder, en die is volgens de zelfverklaarde wakkere, doch ietwat racistische, geesten dan weer teveel een witte man om daar een echt succes van te maken.