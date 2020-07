Brussel-deal Rutte hard aangepakt door Forum voor Democratie: ‘Opnieuw blijkt Nederland de pinautomaat van de EU!’

De partij van Thierry Baudet is allesbehalve te spreken over het akkoord waarmee Mark Rutte vandaag thuiskomt van de Europese top. Volgens FVD is Nederland “opnieuw de pinautomaat van de EU” en “zitten we nu vast aan een schuldenunie.”

Terwijl premier Rutte vanochtend vroeg in een persconferentie zijn opluchting toonde nadat hij en zijn regeringsleiders een akkoord sloten over de EU-meerjarenbegroting én een corona-herstelfonds met daarin honderden miljarden, is de reactie in Nederland heel wat koeler. Op social media reageert de eurosceptische oppositiepartij Forum voor Democratie bijzonder kritisch.

Over het akkoord meldde de partij: “Nederland is vanochtend onderdeel van een schuldenunie geworden. Een historische stap in de verkeerde richting.” Forum vreest vooral dat dit soort massale geldtransfers van Noord- naar Zuid-Europa een terugkerend fenomeen gaan worden: “Dit blijft niet bij één keer. Zuid-Europa gaat hier vaker om vragen. We dreigen nu al de volgende economische crisis in te gaan. Komt er dan nóg een Herverdelingsfonds waarvoor de EU nieuwe gemeenschappelijke schulden aangaat?”

FVD constateert dan ook dat Rutte zich niet heeft gehouden aan de uitspraak van de Tweede Kamer, die eiste dat de regeringsleider niet akkoord ging met een vorm van schuldovername van Zuid-Europa. Ook het regeerakkoord is geschonden dankzij de deal, vindt de beweging van Baudet.

Er zit dan ook maar één ding op, stelt de partij tenslotte: het hele Europese vraagstuk voorleggen aan de Nederlandse kiezer: “We moeten constateren dat de EU-trein steeds sneller doorrijdt naar eindstation Superstaat. Dit besluit had de regering eerst in een referendum aan de bevolking moeten voorleggen. FVD vindt: de Nederlandse burger heeft nu recht op een referendum over het lidmaatschap van de EU.”

Maar eerst zal Rutte zich in de Tweede Kamer moeten verantwoorden voor de deal. Dat zal vermoedelijk pas ná het Haagse zomerreces plaatsvinden, als de inkt van het vanochtend in alle vroegte gesloten akkoord allang droog is.