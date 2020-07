De Efteling is klaar met eindeloze racismediscussie: ´Ook niet alle mensen met obesitas eten papier!´

De Efteling ontwaakt net uit een coronacrisis en heeft op dit moment dan ook even helemaal geen zin in een nieuwe racismediscussie. Het attractiepark heeft in een persoonlijke reply per mail gereageerd op een petitie om een van hun attracties (Monsieur Cannibale) te verwijderen uit het park.

Eerder voelde De Efteling zich al gedwongen om karikaturen in de attractie Carnaval Festival aan te passen, maar nu is en blijft het pretpark stellig: Met de carnavaleske attractie Monsieur Cannibale is helemaal niets mis!

Volgens boze actievoerders zou Monsieur Cannibale (een theekopjes-attractie, maar dan met ´stereotyperende kookpotten´) racistisch zijn. Dat valt te lezen in een petitie op het online platform Avaaz.

Het statement van Avaaz (lijkt bijna op ´alaaf´, kom er maar in Carnaval Festival!) luidt alsvolgt:

¨Aangezien het is gelukt om de samenwerking van meerdere adverteerders met Veronica Inside stop te laten zetten, leek het mij tevens noodzakelijk om de Efteling ertoe te zetten om deze attractie te laten verwijderen.¨