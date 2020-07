DENK-malloot Kuzu vindt Pieter Omtzigt een ’21 eeuwse kruisvaarder’: “Zadel de paarden en hijs de schilden!”

Het overspelige DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu heeft CDA-lijsttrekkerkandidaat Pieter Omtzigt vergeleken met een kruisvaarder uit de Middeleeuwen. “Zadel de paarden en hijs de schilden!,” aldus de DENK’er spottend. De reden? Omtzigt wil een wereldberoemd museum behouden voor alle gemeenschappen, terwijl islamistische moslims er het liefst een moskee in vestigen.

Ondanks dat DENK-lijsttrekkerkandidaat Farid Azarkan heeft gepleit voor een volwassen partij met een volwassen wijze van politiek bedrijven, kan de stagiaireliefhebbende DENK-kleuter Tunahan Kuzu het toch weer niet laten om de geschiedenis te verminken om een CDA-Kamerlid een veeg uit de pan te geven. Pieter Omtzigt, CDA-lijsttrekkerskandidaat, en fractiegenoot Martijn van Helvert worden “kruisvaarders van de 21e eeuw” genoemd.

Reden? Ze willen de Hagia Sophia in Istanbul, het voormalige Constantinopel, behouden als museum. De voormalige kathedraal werd in Byzantijnse en Ottomaanse tijden omgedoopt tot moskee, maar tegenwoordig is het dus een museum. De regering in Ankara wil het weer in beheer brengen van islamisten en er een moskee van maken. Van Helvert en Omtzigt stelden Kamervragen.

Ze maken zich zorgen over de “bedreiging van christelijke cultuur” en stellen dat “werelderfgoed van universele waarde is voor de mensheid en het wederzijds begrip tussen culturen”. Mocht de regering de statuswijziging doorzetten, dan hopen Omtzigt en Van Helvert dat UNESCO een stokje kan steken voor de zet. Als dat niet gebeurt, hopen ze op “stappen”.

Dat is tegen het zere been van Tunahan Kuzu, die altijd vindt dat het buitenland zich met Nederland moet bemoeien, maar VN-werelderfgoed geen zaak vindt van andere landen. Volledig hysterisch gaat hij dan ook tekeer op Facebook:

““Zadel de paarden en hijs de schilden.” De kruisvaarders van de 21e eeuw zijn aan de slag! CDA-kandidaat lijsttrekker Omtzigt stelt dus schriftelijke vragen over wat de Nederlandse regering gaat doen als Turkije besluit om #Ayasofya weer de functie te geven die het had tot 1934. Hoe zou de Nederlandse politiek reageren als Turkije zich zou bemoeien met Nederlandse interne aangelegenheden?”

Heeft u dus nog redenen nodig om te veronderstellen dat Omtzigt niet de beste CDA-lijsttrekker zou zijn? Hij weet nu al, als slechts kandidaat, de DENK-baby te laten overkoken!