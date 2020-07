DENK wil koste wat kost Offerfeest vieren, kennelijk zelfs als dat tot grote corona-uitbraken in slachthuizen leidt

Personeel in slachthuizen moet maar besmet worden met het coronavirus, als dat betekent dat er weer ongebreideld dieren ritueel geslacht kunnen worden voor het islamitische Offerfeest dat over enkele dagen begint. Dat vindt DENK-leider Farid Azarkan, zo blijkt uit Kamervragen die hij deze week stelde aan minister Schouten.

Hoe herken je een godsdienstwaanzinnige? Simpel: iemand die vindt dat zijn godsdienst boven alles gaat wat belangrijk is. Boven vrouwenrechten, of boven onderwijs. Misschien boven de vrijheid van meningsuiting, of, zoals in het geval van DENK-leider Farid Azarkan, boven een effectieve bestrijding van het coronavirus. Want als het virus ons één ding leert, is dat het retegoed gedijt in slachthuizen. Anderhalve meter afstand houden is niet voldoende in zo’n slechtgeventileerde en koele ruimte. Sterker nog: zelfs op acht meter kan je in die coronasnelkookpan het virus oplopen.

En wat wil DENK? Nou, dat de coronavoorschriften aan de laars gelapt willen worden. Zodat de slachthuizen op volle kracht zoveel mogelijk dieren kunnen afmaken voor het islamitische Offerfeest. Als dat bedenkt dat coronamaatregelen aan de kant moeten worden geschoven, dan is dat maar zo. Laat personeelsleden maar lekker ziek worden en het virus zich maar lekker verspreiden – als je maar je vleesfeestje met je mede-moslims kan vieren. Want dat is kennelijk wat er zogenaamd écht belangrijk is:

“Farid Azarkan: Het ministerie moet kunnen garanderen dat de rituele slacht onbelemmerd doorgang kan vinden en dat de viering van het offerfeest niet wordt gefrustreerd. Deelt u met DENK de mening dat het niet zo kan zijn dat de NVWA bureaucratische en praktische hindernissen opwerpt waardoor mensen niet volgens religieuze voorschriften kunnen slachten? Bent u bereid om te garanderen dat de rituele slacht onbelemmerd doorgang kan vinden en dat de viering van het offerfeest niet wordt gefrustreerd? Zo nee, waarom niet?”

Aldus Kamervragen van de opper-DENK’er Azarkan, die en passant ook nog even de NVWA ervan beschuldigt “geen toezicht te willen leveren” – een ongefundeerd verwijt. En even stupide als de schijnheilige toevoeging dat Azarkan wél wil dat de slachthuizen “binnen de kaders van de corona richtlijnen” blijven. Ammehoela, uiteraard: hij stelt religieus gedram boven de volksgezondheid. Maar dat is, zoals we reeds hebben vastgesteld, eigenlijk niet zulk bijzonder gedrag bij een godsdienstwaanzinnige.