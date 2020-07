Doodenge EU wil Europese firewall, gebaseerd op grootschalige Chinese internetcensuur

De Europese Unie moet een grote stap voorwaarts nemen, en een culturele revolutie op het internet ontketenen. Dat staat in een officieel EU-adviesrapport dat onlangs werd besteld door het Europese Parlement. Eén van de meest in het oog springende aanbevelingen: de Chinese internetcensuur naäpen, uit naam van “democratische waarden” en “transparantie.”

Als het aan een officieel EU-rapport ligt, gaat de Europese Unie straks een heuse op Chinese leest geschoeide firewall optuigen om de Europese burgers ‘veilig’ te houden.

In China is zo’n grote blokkade – die vrijheid van meningsuiting op het Chinese internet zo goed als uitschakelt – al decennialang een feit. Chinezen kunnen miljoenen websites niet bezoeken, omdat de regerende Communistische Partij ze staatsgevaarlijk vindt. Zaken die allemaal geweerd worden: de studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede, de onderdrukking van Tibetanen, de waarheid over de bloeddorst van de oprichter van het hedendaagse China – Mao Zedong – en de wijze waarop Taiwanezen, Oeigoeren en Hongkongers momenteel geknecht worden.

Zoiets moet er ook in Europa komen, zo staat in het rapport “New Developments in Digital Services” dat het Europese Parlement liet ontwikkelen door het Duitse strategiebureau Future Candy. Het misbruik van digitale ‘tools’ moet voorkomen worden, en dus dient er ook een grote Europese firewall in het leven geroepen te worden:

“Een Europese firewall/cloud/internet zou een digitaal ecosysteem in Europa kunnen laten opbloeien, gebaseerd op data en innovatie. Het zou concurrentie aanjagen en standaarden zetten, vergelijkbaar met wat er de afgelopen twintig jaar in China is gebeurd. De fundamenten van zo’n Europese cloud zijn democratische waarden, transparantie, concurrentie en databescherming.”

Behalve de Chinese censuurmuur naar Europa halen, zijn er nog twee andere plannen die worden aangeraden om door te voeren. Allereerst is dat geld vrijmaken voor subsidie ten behoeve van digitalisering van overheidsdiensten (door de EU “eGovernment” genoemd). Daarnaast moet ook een visie ontwikkeld worden op AI; intelligente, zelflerende computers.